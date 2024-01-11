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17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in organları 6 kişiye hayat verdi - Son Dakika
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17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in organları 6 kişiye hayat verdi

İstanbul'un Fatih ilçesinde yılbaşı gecesi başından vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in organları, doktorların önerisiyle bağışlandı. Organ nakli yapılan 6 kişiden biri acil olarak organ bekliyordu. Baba Bülent Özgener, kızını kaybetmenin acısını yaşarken, organ bağışıyla 6 evladı olduğunu söyledi.

17 yaşındaki Melek Nur Özgener\'in organları 6 kişiye hayat verdi
11.01.2024 - 15:58,
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te yılbaşı gecesi başından vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'in organları 6 kişiye hayat verdi.  Baba Bülent Özgener " Bir kızımı kaybettim ama 6 evladım daha oldu" dedi.

Fatih, Ali Kuşçu Mahallesi'nde yılbaşı gecesi saat 00.16 sıralarında meydana gelen olayda başından tabancayla vurularak ağır yaralan Melek Nur Özgener şüpheli Ercan Ş. tarafından hastaneye bırakılmıştı. Yapılan tüm çabalara rağmen Melek Nur Özgener günler sonra hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Melek Nur Özgener'in vurulduğu otomobilin içinde olduğu öğrenilen Nisa A., bir arkadaşlarıyla buluştuklarını, bu sırada o kişinin silahını çıkararak "Seni mi vurayım yoksa Seni mi vurayım" diye şaka yaparken silahın patladığını ve arkadaşının vurulduğunu söylemişti.  Polis ekipleri tarafından yakalanan Ercan Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MELEK NUR'UN ORGANLARI 6 KİŞİYE CAN VERDİ

Melek Nur'un hayatını kaybetmesinin ardından aile, doktorların da önerisiyle organları bağışlama kararı aldı. Melek Nur'un organları 6 kişiye can oldu. Organ nakline ihtiyacı olan 6 kişiden birinin ise yaklaşık 2 saat içerisinde organ nakli yapılması gereken hasta olduğu öğrenildi.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Melek Nur Özgener'in babası Bülent Özgener, "İçim soğumaz ama içim bir nebze de olsa soğudu. Adalet yerini buldu. İnşallah içeriden çıkamaz. Daha çok canlar yakmasın. Cinayet işlemiş bir insanı neden bırakıyorsunuz? Bir anaya bir babaya yara vermiş. Bu sefer de geldi benim kızımın 17 yaşındaki kızımın canını aldı. Bu tarif edilemez bir duygu" dedi.

"6 EVLADIM OLDU"

Baba Özgener, "Bir kızımı kaybettim ama 6 tane evladım oldu. 6 kişiye can verdi. Bu süreç devam ederken bir hastanın 2 saati kalmış. Değerler tutunca o kişi 1-2 saat içerisinde can buluyor. 8 tane evladım var şu anda. Melek vefat ettikten sonra doktor böyle bir teklif sundu. Ben imza bile atamadım. Normalde kızımın saçımın teline zarar gelsin istemezdim. Kendimde değildim kabul etmedim. İmza atmaya elim gitmedi. Doktor tekrardan anlatınca imzayı attım" dedi.

Kaynak: DHA
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