17 Yıllık Kayıp Ebru\'nun Cinayeti Ortaya Çıktı

26.02.2026 13:13
17 yıl önce kaybolan Ebru Koyuncu'nun cinayeti itiraf edildi; eski eniştesi ve ablası adliyede.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olan ve o dönem 17 yaşında olan Ebru Koyuncu'nun öldürüldüğünün ortaya çıktığı soruşturmada cinayeti itiraf eden ve gözaltına alınan eski eniştesi Ufuk Köse (55) ile ablası F.K. adliyeye sevk edildi.

Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan Münevver Koyuncu (60), 1 Ekim 2025'te saat 21.00 sıralarında jandarmaya başvurarak kızı Ebru Koyuncu'nun 2009 yılı Aralık ayında evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını bildirdi. Başvurunun, aile içinde yapılacağı belirtilen miras paylaşımı sırasında Ebru Koyuncu'nun da resmi kayıtlarda yer almasının gerekmesi üzerine yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ebru Koyuncu'nun eski eniştesi Ufuk Köse ile yaklaşık 3 yıl süren bir ilişki yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve hamileliğin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aile içinde cinayet işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu ve dosyada gizlilik kararı alındı. Tanık beyanları ve saha çalışmaları doğrultusunda, Ebru Koyuncu'nun ablası F.K. (36), eski eniştesi Ufuk Köse ile üvey kardeşleri M.K. (46) ve A.K. (42) tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik şüphe oluştu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan F.K., İzmir'de bulunan Ufuk Köse ve M.K. ile Manisa'da bulunan A.K., 23 Şubat'ta Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KEMİK PARÇASI VE KAFATASI BULUNDU

Şüphelilerin sorgusunda Ufuk Köse, Ebru Koyuncu'yu öldürdüğünü itiraf ederek cesedin yerini gösterebileceğini söyledi. Önceki gün Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kemalpaşa Olay Yeri İnceleme Timi eşliğinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ne gidildi. Köse'nin yer göstermesi üzerine bir bahçede saat 11.30'dan itibaren başlatılan arama ve kazı çalışmasında, 2009 yılından bu yana kayıp olan Ebru Koyuncu'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik ve kafatası parçası bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

'UFUK KÖSE ÖLDÜRDÜ'

Koyuncu'nun üvey kardeşleri M.K. ve A.K. ifadelerinin ardından Manisa İl Jandarma Komutanlığı'ndan serbest bırakılırken, eski eniştesi Ufuk Köse ile ablası F.K., bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden ablası F.K., gazetecilerin "Cinayeti kim işledi" sorusuna "Ufuk Köse öldürdü" yanıtını verdi. Ufuk Köse ise 'Pişmanım' dedi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şehzadeler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
