18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Gerçekleştirildi

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler gerçekleştirildi.

Edirne'de Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Edirne Valisi Yunus Sezer, şehitlik defterini imzaladı.

Kur'an okunması ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile gaziler katıldı.

Tören, Halk Eğitim Merkezinde 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Kırklareli

Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü tarafından anıta çelenk sunuldu, Vali Birol Ekici şehitlik defterini imzaladı.

Vali Ekici, konuşmasında şehit ve gazilerin şükranla anıldığını söyledi.

Şehit ve gazilerin asla unutulmayacağını ifade eden Ekici, "Millet olarak bizlere düşen görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik içerisinde olacağız. Bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenilir bir şekilde devretmek görevimizdir." diye konuştu.

Daha sonra Ekici ve beraberindeki CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ve kurum müdürleri şehit kabirleri ile Kırkşehitler Anıtı'na da çiçek bırakarak dua okudu.

Tören Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezinde devam etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Vali Recep Soytürk şehitlik defterini imzaladı.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Nurten Yontar, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Daha sonra şehit mezarlığını ziyaret eden Vali Soytürk ve protokol üyeleri, şehit aileleriyle sohbet etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tören, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde devam etti.