Üye Girişi
Son Dakika Logo

18. Uluslararası Bursa Osmangazi Tarihi Kent Koşusu İçin Geri Sayım Başladı

09.04.2026 10:14  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 21'incisini düzenlediği " Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinlikleri" kapsamında 12 Nisan Pazar günü, 18. Uluslararası Bursa Osmangazi Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirilecek. 4 kilometrelik parkurda gerçekleşecek koşu, Bursa'nın geçmişten bugüne uzanan mirasını sporla bir araya getirecek.

Bursa'nın köklü tarihine ve kültürel mirasına dikkati çeken etkinliklerden 18. Uluslararası Bursa Osmangazi Tarihi Kent Koşusu, 12 Nisan 2026 Pazar günü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen "Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinlikleri" kapsamında organize edilen koşu, kentin fethinin 700'üncü yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla ayrı bir anlam ve önem taşıyacak.

Tarihi dokunun içinde gerçekleşecek koşu, Bursa'nın geçmişten bugüne uzanan mirasını sporla buluşturacak. Her yaştan katılımcıya açık olan etkinlik, hem profesyonel sporcuları hem de sporsever vatandaşları aynı parkurda bir araya getirecek.

Tarihi atmosferde 4 kilometrelik parkur

Toplam 4 bin 136 metre uzunluğundaki koşu, Saltanat Kapı surlar bölgesinden saat 10.00 itibarıyla start alacak. Katılımcılar, Bursa'nın tarihi surları ve önemli noktaları arasında koşarak kentin atmosferini deneyimleme fırsatı bulacak. Koşu, Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Yaş sınırlamasının bulunmadığı etkinlikte, spora ilgi duyan herkes parkura çıkabilecek. Yarışma sonunda genel klasmanda dereceye giren ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya kupa ve madalyaları takdim edilecek. Bunun yanı sıra koşuyu tamamlayan tüm katılımcılara anı madalyası verilerek organizasyona katılım teşvik edilecek. Ödül töreni, aynı gün saat 11.30'dan itibaren yarışmanın bitiş noktası olan Surlar Bölgesi Fetih Kapı'da (Pınarbaşı Parkı) gerçekleştirilecek.

Tarih ve spor aynı parkurda buluşuyor

Tarihi Kent Koşusu, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek, kentin tarihine saygı duruşu niteliği taşıyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi anısına düzenlenen etkinlikler içinde önemli bir yere sahip olan koşu, geçmiş ile bugünü bir araya getiriyor. Her yıl artan katılımla geleneksel hale gelen organizasyonun, bu yıl hem yerel hem de uluslararası katılımla daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor. Bursa'nın simgesel noktalarında gerçekleşecek olan koşu, aynı zamanda kentin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:15:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.