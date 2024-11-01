19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başladı - Son Dakika
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19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başladı

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Ayvalık'ta düzenlenen 19. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, geleneksel 'Zeytine Minnet Yürüyüşü' ile açıldı. Festival, 3 Kasım'a kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

01.11.2024 18:18  Güncelleme: 19:25
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(BALIKESİR)- 19'uncu Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, geleneksel 'Zeytine Minnet Yürüyüşü' ile başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Her zaman olduğu gibi bu kentte yaşayanların, bu kente gönül verenlerin, bu kente katkı koyanların tek hedefi var: Ayvalık markasının dünyaca ünlü kalitesini korumak, çıtayı her geçen gün daha da yukarı çekmek, kaliteyi de daha da artırmak" dedi.

Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali başladı. 3 Kasım'a kadar sürecek festivalin açılışı, "Hasat İçin Yürüyüş" etkinliğiyle yapıldı. Ayvalık merkezdeki Macaron mevkiinde başlayan yürüyüş, Sefa Caddesi ve Talatpaşa Caddesi güzergahında devam etti.

Yürüyüşe, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, ATOLAB Başkanı Cafer Çaylan, daire amirleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

"Festivalimiz kentimize bereket getirsin"

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "19'uncusunu gerçekleştireceğimiz Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivalimiz kentimize bereket getirsin. Yolumuz açık olsun. Her zaman olduğu gibi bu kentte yaşayanların, bu kente gönül verenlerin, bu kente katkı koyanların tek hedefi var, Ayvalık markasının dünyaca ünlü kalitesini korumak, çıtayı her geçen gün daha da yukarı çekmek, kaliteyi de daha da artırmak" dedi.

Balıkesir'de yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise zeytinyağındaki tağşiş konusunda net çalışmalar içinde olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından program İzmir Otizmliler Derneği korosu tarafından sunulan mini konserle devam etti. Protokol ve katılımcılar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hazırlanan zeytinyağı stantlarını ziyaret etti.

Konserlere, panellere ve farklı spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak festival, 2 Kasım Cumartesi günü (yarın) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu 3 Kasım Pazar günü ise Milli Sporcu ve Milli Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'i ağırlayacak. Encümen,  Ayvalık'ta bulunan kırmızı mercanların tanıtımı için dalış yapacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başladı - Son Dakika

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