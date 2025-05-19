19 Mayıs Törenleri Konya ve Çevresinde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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19 Mayıs Törenleri Konya ve Çevresinde Coşkuyla Kutlandı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Bayramı törenleri düzenlendi.

19.05.2025 13:31
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Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da programlar, Anıt Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile siyasi parti temsilcileri Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Tören, Ecdat Parkı'ndaki gençlik yürüyüşü ve bayram kutlamalarıyla devam etti.

Uluslararası Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama töreninde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün açılış konuşmasının ardından öğrenciler dans gösterilerini sundu.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, il protokolü öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam etti.

Kasapoğlu'nun konuşma yaptığı program, cimnastik, karate, halk oyunları, trambolin ve güreş gösterileri, şiir ve kompozisyonda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karaman

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayarak "Gençlik yürüyüşü" yapıldı. Yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Burada, günün anlam ve önemini ilişkin konuşmaların ardından wushu, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Tören, şiir, kompozisyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray'da da tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yıldız, yaptığı kısa konuşmada, gençlerin Türk milletinin dünü, bugünü ve yarını olduğunu söyledi.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sunulmasının ardından sona erdi.

Törene, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray milletvekilleri Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır ile il protokolü katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Törenleri Konya ve Çevresinde Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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