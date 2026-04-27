1939'da Hollandalı girişimciye Erzurum-Toroslar hattında petrol arama izni

Araştırmacı Taner Özdemir, 31 Temmuz 1939 tarihli resmî kararnamede, Hollanda tebaasından Y. Roothaan adlı girişimciye, Erzurum-Hasankale (Pasinler)-Tercan hattı ile Adana’nın Toros eteklerini kapsayan bölgede petrol arama izni verildiğini ortaya çıkardı. Belgede, Palandöken çevresi başta olmak üzere belirlenen sahalarda petrol araştırması yapılmasına devlet tarafından resmî izin sağlandığı görülüyor.

Karar, dönemin Bakanlar Kurulu niteliğindeki İcra Vekilleri Heyeti tarafından alındı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın muvafakati ile Dahiliye Vekâleti’nin teklifiyle yürütüldü. Kararnamenin altında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün imzası yer alıyor. 1939 yılı, II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesine denk gelirken, Türkiye’nin yer altı kaynaklarına yönelmesi ve enerji bağımsızlığını güçlendirme arayışı dikkat çekiyor.

Özdemir, Erzurum ve çevresinin petrol potansiyeli açısından değerlendirilmesinin bölgenin ekonomik ve jeostratejik önemini artırdığını ifade etti. Bu belge, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Erzurum’un yer altı kaynakları bakımından ciddi şekilde değerlendirildiğini ve uluslararası iş birlikleriyle bu potansiyelin fark edildiğini gösteriyor.