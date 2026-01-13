Edremitspor'dan Orta Sahaya Tecrübeli Takviye - Son Dakika
Edremitspor'dan Orta Sahaya Tecrübeli Takviye

13.01.2026 09:31  Güncelleme: 10:16
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden 1966 Edremitspor, devre arası transfer döneminde Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nden Deniz Karadeniz'i kadrosuna dahil etti. Deneyimli futbolcunun orta sahadaki katkıları bekleniyor.

(BALIKESİR) - Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1966 Edremitspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında orta sahasını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Yeşil-sarılı ekip, 3. Lig 2. Grup takımlarından Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nde forma giyen Deniz Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabilen, her iki ayağını da etkili kullanan 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sezonun ikinci yarısında 1966 Edremitspor'un başarısı için ter dökecek.

Futbola Akçaabat Sebatspor altyapısında başlayan Deniz Karadeniz, İstanbulspor formasıyla dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Kariyerinde profesyonel liglerde birçok takımın formasını giyen deneyimli oyuncu; Osmaniyespor, Isparta 32 Spor, Sökespor, Manavgat Belediyespor, Efeler 09 FSK, Eskişehir Anadoluspor ve son olarak Kırşehir FSK kadrolarında yer aldı.

Oyun görüşü, mücadeleci yapısı ve orta sahadaki dinamizmiyle tanınan Deniz Karadeniz'in, Edremitspor'un ikinci yarıdaki hedeflerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Devre arası transfer döneminde takımımızın ihtiyaç duyduğu bölgelere nokta atışı takviyeler yapıyoruz. Deniz Karadeniz, tecrübesi, oyun bilgisi ve lider özellikleriyle orta sahamıza önemli katkı sağlayacak bir oyuncu. Hedeflerimize ulaşma yolunda kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Deniz'e Edremitspor forması altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
