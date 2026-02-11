"Altın Çınar", Bu Yıl Festival Formatıyla Osmangazili Sinemaseverlerle Buluşacak

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından geçen yıl kısa film yarışması olarak başlatılan Altın Çınar, bu yıl festival formatında sinemaseverlerle buluşacak. Yoğun ilginin ardından kapsamı genişletilen organizasyon, "2. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali" adıyla düzenlenecek.

Osmangazi Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, şehrin köklü kültürel mirasını çağdaş sinema diliyle buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, kenti ulusal ve uluslararası sinema çevreleri açısından daha görünür bir noktaya taşımayı planlıyor.

Festival, 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen nitelikli yapımları Bursalı sinemaseverlerle buluşturacak. Yarışma filmlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda dikkati çeken kısa filmler de özel gösterimler kapsamında festival programına zenginlik katacak. Başvurular, 31 Mart 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Festival programında film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, masterclass etkinlikleri ve söyleşiler de yer alacak. Deneyimli sinema profesyonelleri ile genç sinemacıları bir araya getirecek etkinliklerde, özellikle sinema teknolojilerindeki gelişmeler ele alınacak.

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı kapsamında özel içeriklerin de programa dahil edilmesi planlanıyor.