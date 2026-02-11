"Altın Çınar", Bu Yıl Festival Formatıyla Osmangazili Sinemaseverlerle Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Altın Çınar", Bu Yıl Festival Formatıyla Osmangazili Sinemaseverlerle Buluşacak

11.02.2026 11:12  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl festival formatına dönüşen 2. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, şehirdeki kültürel mirası çağdaş sinema ile buluşturmayı amaçlıyor ve nitelikli kısa filmleri Bursalı sinemaseverlerle buluşturacak.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından geçen yıl kısa film yarışması olarak başlatılan Altın Çınar, bu yıl festival formatında sinemaseverlerle buluşacak. Yoğun ilginin ardından kapsamı genişletilen organizasyon, "2. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali" adıyla düzenlenecek.

Osmangazi Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 2. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, şehrin köklü kültürel mirasını çağdaş sinema diliyle buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, kenti ulusal ve uluslararası sinema çevreleri açısından daha görünür bir noktaya taşımayı planlıyor.

Festival, 8-9 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen nitelikli yapımları Bursalı sinemaseverlerle buluşturacak. Yarışma filmlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda dikkati çeken kısa filmler de özel gösterimler kapsamında festival programına zenginlik katacak. Başvurular, 31 Mart 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Festival programında film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, masterclass etkinlikleri ve söyleşiler de yer alacak. Deneyimli sinema profesyonelleri ile genç sinemacıları bir araya getirecek etkinliklerde, özellikle sinema teknolojilerindeki gelişmeler ele alınacak.

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı kapsamında özel içeriklerin de programa dahil edilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Film Festivali, Festival, Etkinlik, Sinema, Kültür, Güncel, Bursa, Çınar, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Altın Çınar', Bu Yıl Festival Formatıyla Osmangazili Sinemaseverlerle Buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı!
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Hülya Avşar’a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 12:27:54. #.0.4#
SON DAKİKA: "Altın Çınar", Bu Yıl Festival Formatıyla Osmangazili Sinemaseverlerle Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.