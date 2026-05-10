2. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nde Kazanan "Liminal" Oldu

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nde 220 başvuru arasından finale kalan 10 film sinemaseverlerle buluşurken, birincilik ödülünü Ege Yılmaz'ın yönettiği "Liminal" aldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, görkemli bir ödül töreniyle sona erdi. Sinemaya gönül veren yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları ve sanatseverleri bir araya getiren festival; bu yıl hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yoğun ilgi gördü.

Festivale toplam 220 kısa film başvurusu yapıldı. Başvurular arasından yapılan ön değerlendirme ve ana jüri değerlendirmeleri sonucunda finale kalan 10 film, iki gün boyunca sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Kısa film kültürünü yaygınlaştırmayı, genç sinemacıları desteklemeyi ve sanat üretimini teşvik etmeyi amaçlayan festivalin ana jüri kadrosunda ise özel isimler yer aldı.

Cast direktörü Tümay Özokur, sanat yönetmeni Natalie Yeres, oyuncu Erdem Kaynarca, usta oyuncu Bennu Yıldırımlar ve usta yönetmen Ezel Akay, finalist filmleri değerlendirerek ödül almaya hak kazanan yapımları belirledi.

1326 Panorama Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, oyuncu ve yönetmenler ile sinemaseverler katıldı.

Törende sinemaseverlere hitap eden Aydın, filmlerinin kısa ancak anlattıklarının çok uzun ve anlamlı olduğunun altını çizdi. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Biz de Osmangazi Belediyesi olarak kültürün, sanatın her alanında var olmak ve 3 bin yıllık tarihe sahip olan Bursa'nın, Osmangazi'nin kendine yakışan, hak ettiği değeri Osmangazililerle, Bursalılarla buluşturmak istiyoruz. Bunun için de ekibimiz gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyor ve iki yıl gibi kısa bir sürede festivali değerli bir yere getirdiklerini görüyorum. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bugün ödül töreninden sonra da önümüzdeki yıllarda artırarak, uluslararası katılımlarla daha iyi yerlere getirmek hepimizin hedefi. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."

Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nde jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda derecede elde eden filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edildi. Festivalde birinciliği kazanan film "Liminal" oldu. Ödülünü Aydın'ın takdimiyle alan "Liminal" kısa filminin yönetmeni Yılmaz, "Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa film festivallerinin, biz gençler için çok ayrı bir yeri var. Bu da sadece filmleri izleyiciye sunmak değil, filmleri yapan insanlarla bizleri buluşturmak. Çok güzel filmler izledim" diye konuştu.

"UMUTSUZLUKLARIMIZI TEKRAR YEŞERTİYORSUNUZ"

Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nde usta yönetmen Ezel Akay'ın açıkladığı ikincilik ise Atakan Yılmaz'ın yönettiği "Merhaba Anne, Benim, Lou Lou" oldu. Sette olması nedeniyle törene katılamayan Yılmaz, yayınlanan video ile herkese teşekkürlerini sundu. Deviren'in açıkladığı festivalin üçüncüsü ise Mehmet Oğuz Yıldırım'ın yönettiği "Kudret" filmi oldu. Yıldırım'a ödülünü takdim eden Deviren, festivalde çok büyük bir emek olduğunu belirterek, "Sizler başkalarının hayatlarını oynarken, bizim hayatımıza öyle dokunuyorsunuz ki, belki de tam bittiği dediğimiz andaki umutsuzluklarımızı tekrar yeşertiyorsunuz. O yüzden iyi ki varsınız" diye konuştu.

"ONUR ÖDÜLÜ" AYTEN UNCUOĞLU'NA TAKDİM EDİLDİ

Festivalin "Onur Ödülü" ise Türk sinemasının önemli isimlerinden Ayten Uncuoğlu'na takdim edildi. Aydın'dan ödülünü alan sanatçı, gecede dakikalarca alkışlandı. Uzun yıllardır tiyatro ve sinema alanında önemli eserler ortaya koyan Uncuoğlu, "60 yıla yakın bir zamandır radyodan başlayıp, tiyatrodan, saat 8'i 5 geçe anlattığım masallardan sahnede, perdede, ekranda sizinle birlikte oldum ve hiç yalnız olmadım. Çok teşekkür ederim. Siz de hiç yalnız olmadınız, ben ve arkadaşlarım hep sizin yanınızda, kalbinizde" ifadelerini kullandı.

700. YIL JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ, "326" VE "GECE MESAİSİ" FİLMLERİNİN OLDU

Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nde Bursa'nın 700. yılı teması kapsamında özel ödül kategorileri de oluşturulurken, bu kapsamda 700. Yıl Jüri Özel Ödülü "326" ve "Gece Mesaisi" filmlerinin oldu. "326" filminin yönetmeni Miray Kuyumcu'ya ödülünü usta oyuncu Bennu Yıldırımlar verirken, "Gece Mesaisi" filminin yönetmeni Salih Ortaçay'a da ödülü oyuncu Erdem Kaynarca takdim etti. Yönetmenler Kuyumcu ve Ortaçay da festivalde olmaktan dolayı duydukları mutluluğu paylaştı. Aydın, festivale jüri üyesi olarak katkı sağlayan Tümay Özokur, Natalie Yeres, Erdem Kaynarca, Bennu Yıldırımlar ve Ezel Akay'a da plaket takdim etti. Jüri üyeleri de yaptığı konuşmada festivale katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.