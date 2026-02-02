"2. Bursa Uluslararası Spor Festivali" ile Coşku Kentin Dört Bir Yanına Yayılacak

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23 Mart-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek "2. Bursa Uluslararası Spor Festivali", sporun coşkusunu, enerjisini ve birleştirici ruhunu bir kez daha kentin dört bir yanına yayacak.

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Kent Konseyi ve üniversitelerin iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Bursa Uluslararası Spor Festivali, 23 Mart-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında kentte büyük bir şölen yaşatacak.

"Hareket eden Bursa, sağlıklı Bursa" sloganıyla gerçekleştirilecek festival, Bursa'yı sporun, sağlığın ve dayanışmanın başkenti yapacak. Festival, iki ay boyunca parklar, meydanlar, okullar ve spor tesislerinde düzenlenecek yüzlerce etkinlikle Bursa'yı adeta açık hava spor alanına dönüştürecek.

18 branşta geniş spor yelpazesi

Türkiye'de yerel ölçekte düzenlenen en kapsamlı spor organizasyonlarından olan festivalle; badmintondan futbola, geleneksel Türk okçuluğundan hentbola, plaj voleybolundan satranca, sokak basketbolundan voleybola kadar 18 farklı branşta 7'den 77'ye herkes sporun birleştirici gücüyle buluşacak. Bu yıl ilk kez şirketler ve kurumlar da festivale dahil olacak. Festival kapsamında alanında uzman spor insanları ve akademisyenlerle, sporcu beslenmesinden spor psikolojisine kadar birçok konuda söyleşiler düzenlenecek.

Başkan Bozbey'den 19 Mayıs önerisi

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Önümüzdeki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı eskiden olduğu gibi tekrar stadyumda kutlamak gönlümüzden geçiyor. 19 Mayıs'ı coşkuyla 42 bin kişinin buluştuğu ve Bursaspor'un başarılar kazandığı alanda yapmak arzumuzdur. Güzel olur diye düşünüyorum" dedi.

Geçen yıl ilki yapılan festivalin; henüz ilk yılında olmasına rağmen 17 ilçede ve 17 branşta 5 binden fazla müsabaka ile 100 bini aşkın katılımcıyı sporla buluşturduğunu hatırlatan Bozbey, Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin her yıl üstüne katarak büyüyeceğini, daha fazla çocuğa, daha fazla gence ve daha fazla insana ulaşacağını söyledi. Festivalin, etkinliğin süresi, çeşitliliği ve kapsayıcılığı bakımından dünyanın en büyük ve en uzun soluklu organizasyonlarından biri haline geldiğini anlatan Bozbey, "Yalnızca Bursamız için değil, Türkiye'ye de örnek olabilecek güçlü bir altyapı oluşturmuştur. Birçok belediye tarafından incelenen, örnek alınan ve model olarak değerlendirilen bir festivale dönüşmüştür" diye konuştu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalle; spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, spor kültürünü yaygınlaştırmayı, çocuklara bireysel sporlarda özgüven, takım sporlarında ise ekip ruhunu aşılamayı amaçladıklarını aktaran Bozbey, çocukların ve gençlerin en az bir spor ve en az bir sanat dalıyla mutlaka tanışması gerektiğinin de altını çizdi.

"Bursa'mızı; uluslararası alanda spor kenti kimliğiyle öne çıkan bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz"

Festivalin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayan özel etkinliklerle taçlanacağını belirten Bozbey, "Festivalle birlikte Bursa'mızı; sporu ve kültürü bir araya getiren, uluslararası alanda spor kenti kimliğiyle öne çıkan bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Festivalimiz; 17 ilçemizin tamamında okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi, her yaştan vatandaşımızı ve bu yıl şirketler ile kurumları da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Bozbey'den davet

Kardeş şehirlerden gelen sporcuları festival kapsamında Bursa'da ağırlamanın heyecanını bir kez daha yaşayacaklarını anlatan Bozbey, geçen yıl 9 kardeş şehrin festivale katıldığını, bu yıl sayının daha da artacağına yürekten inandığını vurguladı. Buluşmanın sadece bir spor organizasyonu olmadığını; aynı zamanda kentler arasında dostluğu ve uluslararası dayanışmayı güçlendiren çok değerli bir köprü olduğunu da belirten Bozbey, "Bu anlayışla; herkesi bu büyük hareketin bir parçası olmaya davet ediyor ve hep birlikte 'Hareket eden Bursa' diyoruz. Festival boyunca sloganımızdan yola çıkarak; kentimizin parklarında, meydanlarında, tesislerinde de bu hareketi ve canlılığı oluşturacağız" dedi.

"Sporu, hayatın her alanına yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Festival kapsamında Bursa'nın fethinin 700. yılına yaraşır etkinlikler de düzenleneceğini belirten Bozbey, her yaştan ve her kesimden Bursalıyı hareketli, sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürüyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl 150 bin sporcuya doğrudan ulaşmayı ve sporu Bursa'nın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Bozbey, "Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin her geçen yıl büyüyerek kentimizin güçlü bir geleneğine dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sporu; erişilebilir, kapsayıcı ve yaşamın her alanına yayılan bir hak olarak görüyoruz. Bu anlayışla da sporu, hayatın her alanına yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hareket eden Bursa, sağlıklı Bursa'dır. Başta Bursa Valimiz Erol Ayyıldız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, bir toplumun geleceği için yapılacak en önemli yatırımlardan birinin spor olduğunu vurguladı. Gençlerin varlığının ve sağlıklı bireyler olarak gelişmesinin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen Aksoy, festivalde aktif olarak rol olmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, sporun tabana yayılması konusunda tüm kentin destek verdiği festivalin ikincisinin yapılmasını önemsediklerini belirtti. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aksoy, spor sayesinde her şeyden önce insan sağlığının kazanıldığını dile getirdi. Pozitif bağımlılıkların sayısını artırarak negatif bağımlılıklardan uzak durulabileceğini aktaran Aksoy, festivalle 17 ilçede Bursalıların harekete geçeceğini sözlerine ekledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt da Uluslararası Spor Festivali'nin sporun hayatın kenarında kalan bir alan olmadığını, yaşamın tam merkezinde yer aldığını gösteren kıymetli bir buluşma olduğunu söyledi. Gençlerin spor sayesinde edindiği özgüvenin kentin rekabet gücünü besleyeceğini anlatan Şenyurt, festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu ise bu harekete katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin ilk kaydı, Bozbey adına gerçekleştirildi.