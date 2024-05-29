MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen 2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen 2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri başladı

MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen 2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri başladı

MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen 2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri, İzmit ilçesinde başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen organizasyona Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan 45 firma katılıyor. Fuar, 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

29.05.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen "2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri", İzmit ilçesinde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan 45 firma katılıyor.

MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, AA muhabirine, ilk kez geçen yıl düzenledikleri fuara 34 firmanın katıldığını hatırlattı.

Bu sene fuara katılımın arttığını, etkisinin daha güçlü olacağını tahmin ettiklerini belirten Uslu, "Katılımın çok olduğunu şimdiden görüyoruz. Onun yanı sıra Kocaeli'nin fuar şehri olarak anılmasına katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Uslu, karavan kullanımının yaygınlaştığını kaydetti.

Kartepe Group Fuarcılık Koordinatörü Şener Meral geçen seneki firmaların yüzde 80'inin tekrar fuara katılım gösterdiğini aktararak, "Geçen sene büyük ilgi vardı. 80-90 bin ziyaretçimiz vardı. Bu sene daha büyük alana çalıştık. Bu sene daha büyük ilgi bekliyoruz." diye konuştu.

Karavan ihtiyacının arttığına değinen Meral, "Karavan iyi gün ve kötü gün dostu. Deprem, karavana olan ihtiyacı ortaya çıkardı. İnsanlar deprem ya da felaket anında karavanları olsun istiyor. Özellikle doğayla iç içe olmak istiyorlar. Salgın süreci de karavana, doğa sporlarına ihtiyacı artırmış. Aynı zamanda iyi gün dostu. Ailenizle, çoluk çocuğunuzla istediğiniz yere gider, tatilinizi çok daha ekonomik yapabilirsiniz. Karavan, tiny house, doğa sporları şu an coşmuş durumda. Bu konuda ülkemizde ciddi bilinç oluşmaya başladı." ifadesini kullandı.

Meral, kentte yeni karavan alanları tahsis etmek için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da teşekkür etti.

Fuar, 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Sakarya, Kartepe, Kocaeli, Marmara, Yalova, Düzce, Bursa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen 2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:23:41. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen 2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement