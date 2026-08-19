Darıca\'da Otomobil Merdiven Boşluğuna Uçtu: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna uçarken, 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

2 KİŞİ SANİYELERLE KURTULDU

Kaza, önceki gün Darıca ilçesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı. Ardından çarptığı merdivenlerin korkulukları aşan araç, merdiven boşluğuna düştü. Kaza sırasında merdivenlerden yukarı çıkan 2 kişi, otomobilin üzerlerine geldiğini görünce son anda kaçtı. 2 kişi, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra kaldırıma uzandı. Sürücünün yerde yattığını gören çevredekiler yardıma koştu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.