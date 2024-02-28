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2 metrelik kar üzerindeki şenliklerde renkli görüntüler oluştu

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde 1900 rakımlı Sultan Ana Dağı'nda bu yıl ilki düzenlenen kar şenliklerinde renkli görüntüler yaşandı.

Sason ilçesindeki 1900 rakımlı Sultan Ana Dağı'nda düzenlenen kar şenliklerinde vatandaşlar, kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulan kar üzerinde uçurtma uçurarak, kızak ve kanolarla kaydı. İlçede ilk defa düzenlenen kar şenliklerinde çocuklarla birlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi. Sason'un bal ve cevizden sonra kış sporlarıyla da adını dünyaya duyuracağını belirten Kaymakam Mete, "Bugün 1900 rakımlı Sultan Ana Dağı'ndayız. Yaklaşık bir, bir buçuk metre dağımızda kar mevcut. Öğrencilerimizle birlikte kar şenliği dahilinde buraya gelerek uçurtmalar uçurduk. Kar üzerinde kayarak eğlenceli bir gün geçirdik. Valimizin talimatlarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Gençlik ve Spor İl Müdürülüğü ve kaymakamlığımız bünyesinde yürüttüğümüz ortak çalışma ile Mereto Dağı ve eteklerinde yöre halkına hitap edebilecek, ilçeye kış sporlarını kazandırabilecek bir alan arayışı içerisindeyiz. Bu arayışlarımız dahilinde Mereto Dağı ve eteklerinde çeşitli incelemelerimiz oldu. Bu bölge ilçe merkezine 16-17 kilometre uzaklıkta olup, yılın büyük bir zaman diliminde karla kaplı bir alandır. Bu alan karıyla, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Umuyoruz ki Sason ilçemiz balımız, cevizimiz, çileğimiz ile olduğu gibi kış sporlarıyla da ön plana çıkacak. İlçemiz balıyla sadece Türkiye'ye değil, artık dünyaya adını duyuran bir ilçe olduğu gibi inanıyorum kış sporlarıyla da adını duyuran bir ilçe olacak. Biz burada kar şenlikleri adı altında uçurtmalar uçurduk, kaymanın keyfini yaşayarak, çeşitli etkinliklerle kar şenliğinin ilkini düzenledik. Öğrencilerimizle birlikte keyifli bir gün geçirdik. İnanıyorum ki bundan sonraki yıllarda da devamı gelecek. Bu etkinlikte büyük emekler sarf eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

"Kar helvası yaparak yedik"

Etkinlikte yörede özelikle kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan kar helvası yaparak yemenin keyfini yaşadıklarını belirten Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, "Yaptığımız etkinliği daha da renklendirmek ve tat katmak için yöresel tatlılarımızı da kullanmaya çalışıyoruz. Görüldüğü gibi karın üzerine pekmez dökerek kar helvası yaptık. Bu yörede soğuk havada hem enerji vermesi hem de damakta hoş bir tat bıraktığı için çok tüketilen bir tatlıdır" diye konuştu.

"İlk defa bu kadar karı bir arada gördük"

İlk defa böyle bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden çocuklardan Sümeyra Çetinbaş, "İlk defa bu kadar karı bir arada görük. Arkadaşlarımla çok mutlu olduk, eğlendik. Birlikte kayarak halaylar çektik. Farklı etkinlikler de yaptık. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Bu etkinliği bizlere hazırlayanlara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hayatımda ilk defa bu kadar eğlendim"

Etkinlikte doya doya eğlendiğini belirten Furkan Taşdemir, hayatında en çok bugün eğlendiğini söyleyerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilere kar üzerinde pişirilen köfte ekmek ikram edilerek, Kaymakam Murat Mete tarafından mont, bere ve ayakkabı hediye edildi.