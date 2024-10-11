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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği, Gazi Üniversitesi ve TİKA'nın destekleriyle düzenlenen "2. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu" Keçiören'de gerçekleştirildi.

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sempozyuma ev sahipliliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şunları söyledi:

"Türk kültürünü yaşatmak ve geliştirmek, geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımdır"

"Türk kültürü köklü bir medeniyetin izlerini taşıyan, tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bir hazinedir. Bizler bu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Türk milleti tarih boyunca pek çok medeniyetlerle etkileşim içerisinde olmuş, farklı coğrafyalarda devletler kurmuş, derin izler bırakmıştır. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından Anadolu'muzun bereketli topraklarına kadar uzanan bu serüven, kültürümüzün zenginleşmesini ve çeşitlenmesini sağlamıştır. Türk kültürünün özünde vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu, hoşgörü, adalet ve dayanışma ruhu yer alır. Milletimizi ayakta tutan bu değerler bizlere binlerce yıl boyunca rehber olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin sadece kendi tarihinde değil aynı zamanda dünya medeniyetine yaptığı katkılarda da övünülmesi gerektiğini bizlere vurgulamıştır. Bugün Türk kültürünü yaşatmak ve geliştirmek sadece geçmişimize olan bir vefa borcu değil, geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımdır. Kültürümüzü korumanın yolu öncelikle dilimize sahip çıkmakla başlıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Türklüğü anlattılar

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmet Çetin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Hayta tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından sözü Aksakallar aldı. Türk kültürüne ilişkin geçmişten bugüne gelen önemli anekdotları, Türk düşünürlerinin fikirlerini ve Türklüğün özünü sırayla anlatan Aksakallar heyetinde Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Umay Günay, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Reşat Genç ve Prof. Dr. Fikret Türkmen yer aldı.