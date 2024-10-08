2 Yaşındaki Sıla'nın Hayat Mücadelesi Son Buldu - Son Dakika
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2 Yaşındaki Sıla'nın Hayat Mücadelesi Son Buldu

2 Yaşındaki Sıla\'nın Hayat Mücadelesi Son Buldu

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, hastanede 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.

08.10.2024 10:59
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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesi, teyzeleri Asıl Tatar ve Elif Akyüz tarafından morgdan alındı. Gözyaşı döken 2 teyzeyi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler teselli etti.

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sıla Yenişeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y. yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

5 TUTUKLAMA

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

1 AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, dün 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Sıla Yeniçeri'nin cenazesi, sabah saatlerinde teyzeleri Asıl Tatar ve Elif Akyüz, tarafından morgdan alındı. Görevliler, Sıla Yeniçeri'nin minik tabutunu cenaze aracına taşırken teyzeleri Tatar ile Akyüz gözyaşları döktü. Teyzeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler teselli etmeye çalıştı.

Sıla Yeniçeri'nin cenazesi, bugün öğle vakti Altınova Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 2 Yaşındaki Sıla'nın Hayat Mücadelesi Son Buldu - Son Dakika

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