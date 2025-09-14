20 Bin Çocuğa Anka Programı Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

20 Bin Çocuğa Anka Programı Desteği

14.09.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen Anka Çocuk Destek Programı ile bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğa destek verildi.

Bakanlık tarafından 2014'te başlatılan Anka Çocuk Destek Programı, Türkiye genelinde sayıları 59'a ulaşan İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitelerindeki çocuklar için uygulanıyor.

Programla çocukların, geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerinden kaynaklanan örselenme veya davranış bozuklukları azaltılıyor, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamaları kolaylaştırılıyor.

Ayrıca çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişilik gelişimlerinin, travmalarının ortadan kaldırılması, olumlu tutum ve davranış geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, çocukların travmalarını azaltma ve toplumsal uyumlarını güçlendirmek amacıyla yürütülen Anka Çocuk Destek Programı'nda bugüne kadar yaklaşık 20 bin çocuğa destek verildi.

Her çocuğa bir danışman atanıyor

Çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF) uygulanan programda, bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aileyle işbirliği süreçleri yer alıyor. Bu aşamalarda, çocuğun bireysel gelişiminin yanı sıra aile ilişkileri ve sosyal çevre uyumunun desteklenmesi amaçlanıyor.

Rehabilitasyon sürecine tabi tutulan her çocuğa, konuyla ilgili özel eğitimden geçmiş bir danışman atanıyor. Danışman tarafından çocuğun eğitim geçmişi, sağlık durumu, aile ilişkileri, sosyal çevresi, olası istismar, bağımlılık ya da suça sürüklenme öyküsü gibi kritik bilgiler değerlendiriliyor, çocuğun ihtiyaçları ve risk alanları ortaya çıkarılıyor.

Aile de sürece dahil ediliyor

Elde edilen veriler sonrasında bireysel danışmanlık, grup çalışmaları ve aile destek programı oluşturuluyor. Aile ile iletişimde bir engel yoksa, aile de sürece dahil ediliyor. Böylece sürece yalnızca çocuğun değil, ailenin de aktif katılımı sağlanıyor.

Diğer yandan çocuklara rehabilitasyon sürecinde sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile meslek edindirme kursları veriliyor. Çocukların özellikleri, ilgileri, yetenekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak planlanan kurslarda, gelişim düzeyine göre günlük yaşam becerileri kazandırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Değerlendirme sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve risklere göre çocuğa ve ailesine gerekli destek sağlanıyor. Değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda iki defa revize edilen programın yeni versiyon çalışmalarını da tamamlayan Bakanlık, eğitici eğitimlerinin ekim ayında başlatılmasını planlıyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 Bin Çocuğa Anka Programı Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:25:21. #7.13#
SON DAKİKA: 20 Bin Çocuğa Anka Programı Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.