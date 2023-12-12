20. Geleceğin Sineması Yarışması Ödülleri Verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle "20. Geleceğin Sineması" yarışmasının ödülleri, Nişantaşı Üniversitesinde verildi.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfının (TÜRSAK) danışmanlığı ve işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışma, sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri amacını taşıyor.

Törende açılış konuşmasını yapan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, 20 yıldır sinema öğrencilerinin senaryolarını filme dönüştürmelerinde onlara destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sinema sektörüne tecrübeli ve bilgili gençler yetiştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Sinemanın sürdürülebilirliğini sağlamak için çıktıkları bu yolda gençlerin hayallerine inandıklarını belirten Okan, "Onlar da bize inandı ve yarışmamız büyüyerek bu yıllara geldi. Tabii bu yarışmayı gerçekleştirmemizde bizlere destek veren tüm sponsor ve iş ortaklarımıza bizleri burada ağırlayan Nişantaşı Üniversitesine ve bizleri etkinliklerinde en büyük desteği sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yarışmada finale kalmaya hak kazanan 10 isim arasından kazanan 3 ismi, Burçak Evren'in jüri başkanlığında, yönetmen Cemal Alpan, oyuncu Ece Uslu, yönetmen, akademisyen Elif Refiğ, akademisyen Okan Ormanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat ve dramaturg Volkan Yazıcı'nın yer aldığı ana jüri belirledi.

Yarışmada birinciliğe "Pamuk" filmiyle Özkan Emre, ikinciliğe "Yersizyurt" filmiyle Ali Baran Baz, üçüncülüğe "Abaküs" filmiyle Feyzi Baran değer görüldü.

Bu yıl ayrıca finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 projeye TÜRSAK tarafından yirmişer bin lira destek ve danışmanlık desteği verildi.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere "geleceginsinemasi.com" adresi ve TÜRSAK'ın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.