20. İstanbul Yarı Maratonu İçin Avantajlı Kayıt Dönemi Başladı - Son Dakika
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20. İstanbul Yarı Maratonu İçin Avantajlı Kayıt Dönemi Başladı

Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenecek 20. İstanbul Yarı Maratonu için kayıtlar açıldı. 21K ve 10K kategorisinde toplam 19 bin 500 kişilik kontenjan sunulacak. 27 Nisan 2025'te koşulacak etkinlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi rekor kırılması hedefleniyor.

11.12.2024 13:16  Güncelleme: 14:29
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu için avantajlı kayıt dönemi başladı. 2021 yılında bir dünya rekoruna sahne olan yarış, gelecek yıl 27 Nisan 2025 tarihinde koşulacak.

İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu için avantajlı kayıt dönemi başladı. 6 Ocak'a kadarki dönemde koşucular 470 TL'ye kayıt yaptırabilecek. 7 Ocak-17 Mart 2024 tarihleri arasında kayıt ücreti 570 TL ve 18 Mart-14 Nisan 2024 tarihleri arasında da 780 TL olacak.

21K için 8 bin 500, 10K kategorisi içinse 11 bin kişilik kontenjan oluşturuldu. Böylece toplam kontenjan 19 bin 500 kişiye ulaştı. 27 Nisan 2025'te Tarihi Yarımada'nın güzellikleriyle bezeli parkurda koşulacak yarışta dünyaca ünlü elit atletlerin yanı sıra koşu sevdalıları da yarışacak.

Yarı maratonların dünyada yükselen trend olduğunu vurgulayan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, şunları söyledi:

"Hedefimiz 2025'te de rekor kırmak"

"Son beş yıldır Türkiye'de yarı maraton bitiren kişilerin artış hızının maraton bitirenlerin beş katı olduğunu görüyoruz. Hazırlık süreci 42 kilometrelik maratona göre daha kolay. Bu nedenle koşucuların yarı maratona ilgisi daha hızlı artıyor. Ama şunu da görüyoruz; yarı maraton koşan her üç kişinden biri maratonu en az bir kere koşuyor. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu da her geçen yıl artan bir katılımla yapılıyor. 2019'da 5 bin 18 koşucu bitirirken geçen sene 8 bin 549 koşucu ile rekor kırdık. Son beş yıldır her sene rekor kırdık, bu sene de kıracağız. Spor İstanbul olarak, koşu kültürünün gelişmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Şehirde koşu kültürünün artması, inanın birçok şeyi otomatik olarak değiştirir. Anadolu ve Avrupa yakasında her yıl iki kez 5 ve 10K koşuları da düzenliyoruz. Amacımız, kademe kademe isteyenlere 21 kilometre ve hatta isterlerse 42 kilometre koşabilecekleri yarışları sağlamak. Tüm koşuculara İstanbul Yarı Maratonu'nun erken kayıt avantajını kaçırmamalarını öneririm."

"En Hızlı Yarı" sloganıyla koşuluyor

"En Hızlı Yarı" olarak adlandırılan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, 2021 senesinde bir dünya rekoruna da ev sahipliği yaptı. Bu yıl Şikago'daki performansıyla dünyanın en hızlı kadın maraton koşucusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, İstanbul Yarı Maratonu'nda dönemin dünya rekorunu kırmayı başardı.

Dünyada yarı maratona artan ilginin yanı sıra düz parkuruyla da iyi bir derece imkanı sunan İstanbul Yarı Maratonu, hem elit atletlerin hem de birçok kıtadan koşucuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen yıl erkeklerde Faslı atlet Hicham Amghar, kadınlardaysa Kenyalı atlet Sheila Chelangat'ın kazandığı yarı maraton, Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) Gold Label kategorisindeki sayılı yarışlarından biri.

16 yaşındakiler de yarı maraton koşabilecek

İstanbul Yarı Maratonu'na 16 yaşındaki koşucular da katılabilecek. Spor İstanbul geçen yıl Türkiye'de bir ilke imza atarak, yarı maratonda yaş sınırının 16'ye çekilmesini sağladı. Kriterleri karşılayan 16-18 yaş arasındaki sporcuların, Veli Muvafakatnamesi'ni doldurarak kit dağıtımı sırasında teslim etmesi gerekecek.

Sivil toplum kuruluşlarına destek

İstanbul'un Tarihi Yarımadası'nda koşulacak 20. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı'dan start alıp yine aynı noktada sona erecek. Yarı maraton kapsamında 10K ve sivil toplum kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla "İyilik Peşinde Koş" kategorileri de yer alacak.

Maratona kayıtlar ve maratonla ilgili diğer tüm bilgilere, 'https://istanbulyarimaratonu.com/' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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