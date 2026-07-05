2007'deki Cinayet Soruşturmasında 6 Tutuklama - Son Dakika
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2007'deki Cinayet Soruşturmasında 6 Tutuklama

2007\'deki Cinayet Soruşturmasında 6 Tutuklama
05.07.2026 11:34
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Aydın Özcan'ın 2007'deki cinayetiyle ilgili 10 kişiden 6'sı tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında suda çürümüş halde bulunan ve 19 yıl sonra DNA testiyle kimliği belirlenen Aydın Özcan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyü Şat mezrasında 5 Temmuz 2007 tarihinde suda çürümüş halde bulunan ve o dönem yapılan çalışmada kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi, Ankara Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada daimi arama kararı çıkarılırken, dosya hakkında 2023 yılında zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden incelemeye aldı. Ekiplerin yaptığı saha araştırmaları, teknolojik incelemeler ve görüşmeler sonucunda cesedin, 2007 yılından itibaren hiçbir resmi veya elektronik kaydı bulunmayan, kendisinden haber alınamayan, ailesi tarafından da hakkında herhangi bir kayıp başvurusu yapılmayan Aydın Özcan'a ait olabileceği değerlendirildi.

DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

JASAT ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda Özcan'ın dini nikahla birlikte yaşadığı Y.D.'ye ulaşarak çocuklarından DNA örnekleri aldı. Laboratuvar incelemesinde, alınan örneklerin 2007 yılında bulunan cesetten alınan örneklerle eşleştiği ve cesedin Aydın Özcan'a ait olduğu kesin olarak belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Aydın Özcan'ın aile içi 'töre ve namus saikiyle' öldürüldüğüne ilişkin maddi delillere ulaştı. İncelemede ayrıca Özcan'ın dini nikahlı eşi Y.D.'nin geçmişte farklı saiklerle burnunu kestiği ve olayın o dönem ulusal basına yansıdığı belirlendi. Şüphelilerin 2007 yılında kullandıkları GSM hatlarına ait HTS kayıtlarının geriye dönük analiz edilmesiyle de aralarındaki irtibat ortaya çıkarıldı.

BATMAN MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON

Çalışmaların ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Temmuz'da Batman merkezli İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 'Tasarlayarak töre ve namus saikiyle kasten öldürme' suçunu iştirak halinde işledikleri değerlendirilen, aralarında Aydın Özcan'ın ağabey ve kardeşlerinin de bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Batman İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı, 'Tasarlayarak ve töre saikiyle kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Kozluk, Batman, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2007'deki Cinayet Soruşturmasında 6 Tutuklama - Son Dakika

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