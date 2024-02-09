2023-2024 Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları Amasya'da Başladı - Son Dakika
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2023-2024 Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları Amasya'da Başladı

2023-2024 Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları Amasya\'da Başladı

Amasya'da düzenlenen 2023-2024 Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları başladı. Turnuvada her gruptan ilk 3 sırayı alan takımlar yarı finallere gitme hakkı elde edecek. Erkeklerde 10, kızlarda ise 5 takım mücadele ediyor. Final maçları ise belirlenen tarihlerde oynanacak.

09.02.2024 17:08
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2023-2024 Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları, Amasya'da başladı.

12 Haziran Stadyumu'nda iki grupta düzenlenen turnuvada, her gruptan ilk 3 sırayı alan takımlar, yarı finallere gitme hakkı elde edecek.

Turnuvaya erkeklerde Amasya Merzifon Abide Hatun Anadolu Lisesi, Çorum Spor Lisesi, Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, Kırşehir Sıddık Demir Anadolu Lisesi, Yozgat TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi, Ankara Sincan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Şehit Ali Alıtgan Spor Lisesi, Ankara Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi, Kırıkkale Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi ve Aksaray Spor Lisesi katılıyor.

Kızlarda ise Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, Nevşehir Avanos Anadolu Lisesi, Niğde Yavuz Selim Anadolu Lisesi, Ankara Sincan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorum Spor Lisesi ile Amasya Suluova Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi mücadele ediyor.

Erkeklerde final maçları 11 Şubat Pazar, kızlarda ise 13 Şubat Salı günü oynanacak.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, her türlü sporun gelişimde çok önemli olduğunu belirterek, "Dileğim, sporu hayatınızda yaşam biçimi haline getirmeniz. Unutmayın, yenmek de var, yenilmek de. Önemli olan centilmenliktir." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2023-2024 Okul Sporları Futbol Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları Amasya'da Başladı - Son Dakika
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