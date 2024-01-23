2023\'te Bilkent Şehir Hastanesi\'nde 6,5 milyon muayene yapıldı

ANKARA Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, polikliniklere günde yaklaşık 30 bin hastanın müracaat ettiğini belirterek, 2023 yılında yaklaşık 6,5 milyon muayene yapıldığını söyledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, hastanenin 2023 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dr. Surel, hastanede, yaklaşık 860 profesör, doçent ve akademisyen, 2 bin civarında uzman doktor ve 3 binden fazla asistan doktorun görev yaptığını belirterek, "Toplamda 13 bin sağlık personeli ve kamu personeli, 5 bin civarında da şirket üzerinden temin edilmiş hizmet personeli arkadaşımızla beraber 18 bin kişilik bir aileyiz. 2023'ün toplamına baktığımızda yaklaşık 6,5 milyon muayene yapıldı. En çok muayene talep edilen kliniklerimizi dahiliye, göz hastalıkları, ciddiye, kadın doğum ve kardiyolojik kliniklerimiz olmuştur. Kampüsümüze 24 saatte giren çıkan kişilere bakarsak 100- 120 bin civarında insan geçiyor. Bunun günlük ortalama 30 bini hasta olarak polikliniklerimize müracaat etmeye geliyor. Ortalama günlük 500- 550 civarında poliklinik açıyoruz. Bu polikliniklerimizde yaklaşık 30 bin hastamıza sağlık hizmeti veriyoruz. 131 ameliyathanemizde günlük 600 civarında ameliyat gerçekleştiriyoruz ve günlük 700- 800 civarında yatan ve çıkan hastamız oluyor" dedi.

'DİJİTAL HASTANE' ÜNVANI ALMAK İSTİYORUZ'

Başhekim Surel, ilerleyen süreçte görüntüleme sistemi sayılarını artırmak istediklerini vurgulayarak, "Özellikle MR ve ultrason sayımızı artırmakla ilgili bir çalışmamız var. Bunları inşallah en kısa sürede artırmak gayretindeyiz. Yine bu muayene sayılarımızın artmasıyla beraber muayeneden doğan tetkik ihtiyacında artan özellikle endoskopik tetkikleri ihtiyacımız çok fazla. Bu endoskopik tetkik ihtiyacımızı karşılamak için de kapasitemizi yüksek tutmakla beraber yeni endoskopi cihazları almak noktasında bir çalışmamız var. Bizim için en önemlisi pandemi sürecinde hastanemizi tam dijital hastane yapmak noktasında gayretlerimizi bir kenara bırakmak durumunda kalmıştık. Bu sene en kısa zamanda hastanemizi 'dijital hastane' ünvanı alarak etiketlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Başhekim Surel ayrıca, hastanedeki yoğun bakım doluluk oranının da yüzde 80- 90 civarında olduğunu söyledi. (DHA)