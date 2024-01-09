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2023'te İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin binlercesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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2023'te İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin binlercesi hayatını kaybetti

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras, 2023'te Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 6 bin 618'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Raporda, düzensiz göçmenlerin denizde boğularak ya da yolculuk sırasında susuzluktan ve açlıktan öldüğü belirtildi. Ölen göçmenlerin 363'ü kadın, 384'ü çocuktu. En fazla ölümün Kanarya Adaları deniz yolunda gerçekleştiği ifade edildi.

2023\'te İspanya\'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin binlercesi hayatını kaybetti
09.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 13:15
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İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar), 2023'te Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak İspanya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 6 bin 618'inin yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Caminando Fronteras, 2023'te İspanya'ya doğru yapılan düzensiz göçmen akınına ilişkin hazırlanan "Yaşam Hakkı İzlemesi" raporunu Madrid'de basına tanıttı.

Düzensiz göçmenler açısından 2023'ün "en öldürücü yıl" olduğunu vurgulayan İspanyol STK, bir önceki yıla oranla yaklaşık 3 kat artışla 6 bin 618 düzensiz göçmenin İspanya kıyılarına gelmeye çalışırken denizde boğularak ya da yolculuk sırasında susuzluktan ve açlıktan öldüğünü bildirdi.

Kuzey Afrika ve İspanya arasındaki sularda geçen yıl her 18 dakikada 1 düzensiz göçmenin ölümüne denk gelen bir istatistiğin çıktığına işaret eden yetkililer, toplamda 17 ülkenin vatandaşı olan ölen düzensiz göçmenlerden 363'ünün kadın, 384'ünün de çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Raporda, Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçte en çok kullanılan güzergah Kanarya Adaları deniz yolunun 6 bin 7 ile en fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bölge olduğu ifade edildi.

Düzensiz göçmen ölümlerinin geri kalanı Cezayir-İspanya arasındaki güzergahta (434), Cebelitarık boğazında (147) ve Alboran Denizi'nde (30) oldu.

Caminando Fronteras'ın verilerine göre, 2023'te Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru yola çıkan düzensiz göçmen taşıyan tekne veya botlardan 84'ü yolculuk sırasında batarak, tüm yolcuları kayıp olarak istatistiklere geçti.

Bu kayıp yolcular da raporda ölü sayıları içine dahil edildi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili 2007'den bu yana düzenli olarak her yıl rapor hazırlayan Caminando Fronteras, 2022'de ölen düzensiz göçmen sayısını 2 bin 390 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA
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