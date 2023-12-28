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2023'ün En İyi Hava Fotoğrafı Seçildi - Son Dakika
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2023'ün En İyi Hava Fotoğrafı Seçildi

NATO Hava Komutanlığı'nın düzenlediği savaş uçağı fotoğrafı yarışmasında Türk fotoğrafçı Cem Doğut'un Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların fotoğrafı, 2023'ün en iyi hava fotoğrafı seçildi. Yarışmada finale kalan diğer fotoğraflar ise MiG-29, F-35, Türk F-16'ları ve Fransız Rafale savaş uçağına aitti.

2023\'ün En İyi Hava Fotoğrafı Seçildi
28.12.2023 - 15:36,  Güncelleme: 15:45
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NATO Hava Komutanlığı'nın aralık ayında 2023 yılına ait savaş uçağı fotoğraflarını içeren 4 turdan oluşan yarışmasında ilk turu kazanan Cem Doğut'un Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların fotoğrafı, 2023'ün en iyi hava fotoğrafı seçildi.

NATO Hava Komutanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden Aralık ayı boyunca 2023 yılının savaş uçaklarına ait en güzel hava fotoğraflarının yer aldığı 4 turdan oluşan yarışma düzenlendi. Dört turda oylamalar neticesinde belirlenen en güzel fotoğraflardan dördü finale kaldı. 'Yılın en sevdiğiniz uçak fotoğrafı hangisi' başlıklı savaş uçağı fotoğrafının oylama ile belirlenen ve NATO'nun öyküsünü yakalamak ve anlatmak için kendi ulusal ve serbest çalışan fotoğrafçılarından yararlandığını açıkladığı yarışmada, Türk fotoğrafçı Cem Doğut'a ait fotoğraf ile Türk F-16'larına ait fotoğrafın da olduğu 4 fotoğraf finalde yarıştı.

İlk turun birincisi Türkiye'den Havacılık Fotoğrafçısı ve Araştırmacısı Cem Doğut'un Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'larına ait fotoğrafı, ikinci turun birincisi Slawek Hesja Krajniewski'nin MiG-29 ve beşinci nesil F-35'e ait fotoğrafı, üçüncü turun birincisi Miroslaw Gawronsky'in Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların fotoğrafı ile dördüncü turun birincisi Maciej Szamalek'in Fransız Rafale savaş uçağına ait fotoğrafı finalde yarıştı. NATO Hava Komutanlığı'nın 2023 Yılın En İyi Uçak Fotoğrafı finalinde 21 bin 398 oy kullanılırken, yüzde 73,6 oy oranıyla Cem Doğut'un fotoğrafı 2023'ün en iyisi seçildi.

Kaynak: DHA
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Polonya, Aralık, Spor, Güncel, Son Dakika

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