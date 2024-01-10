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2023 Yılında 111 Bin 576 Esnaf Kepenk Kapattı - Son Dakika
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2023 Yılında 111 Bin 576 Esnaf Kepenk Kapattı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, 2023 yılında toplam 111 bin 576 esnafın kepenk kapattığını açıkladı. Bu sayı, her ay ortalama 9 bin 298 esnafın kepenk kapattığı anlamına geliyor. Pandemi döneminde dahi esnaf bu kadar zor duruma düşmemişti. Dükkanını kapatmayan esnaf ise kredilerle, borçlarla işlerini döndürmeye çalışıyor. Esnafın iş yerlerini kapatması, işsizlik oranının artmasına neden oluyor.

10.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:34
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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "TESK 2023 yılı verileri, esnafın içler acısı halini bir kez daha ortaya koydu. Verilere göre, 2023 yılında toplam 111 bin 576 esnaf kepenk kapattı. Bu sayı, her ay ortalama 9 bin 298 esnafın kepenk kapattığı anlamına geliyor. Pandemi döneminde dahi esnaf bu kadar zor duruma düşmemişti. Dükkanını kapatmayan esnafsa kredilerle, borçlarla işlerini döndürmeye çalışıyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, iflas eden esnaflara ilişkin açıklama yaptı. Başevirgen, şunları söyledi:

"2023 YILINDA 111 BİN 576 BİN ESNAF KEPENK KAPATTI. PANDEMİDE DAHİ ESNAF BU KADAR ZOR DURUMA DÜŞMEMİŞTİ"

"Her geçen gün kötüye giden ekonomi, esnafı vurmaya devam ediyor. TESK 2023 yılı verileri, esnafın içler acısı halini bir kez daha ortaya koydu. Verilere göre, 2023 yılında toplam 111 bin 576 esnaf kepenk kapattı. Bu sayı, her ay ortalama 9 bin 298 esnafın kepenk kapattığı anlamına geliyor. 2022 yılına göre, ekmek teknesi batan esnaf sayısı 11 bin 870 arttı. Pandemi döneminde dahi esnaf bu kadar zor duruma düşmemişti. Dükkanını kapatmayan esnafsa kredilerle, borçlarla işlerini döndürmeye çalışıyor. KOBİ'lerin bankalara borcu 3 trilyon lirayı aştı. Borcu takibe düşen KOBİ sayısı 293 binin üzerinde. Yüksek faiz, yüksek kur, elektrik, kira, vergiler ve tüm girdi maliyetleri altında ezilen esnafın bu şartlar altında ayakta kalması imkansız hale geldi.

"ESNAFLAR İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADIĞI TAKDİRDE TOPLU İFLASLARDAKİ ARTIŞ KATLANARAK DEVAM EDECEKTİR"

Esnafın iş yerlerini kapatması demek, işsizler ordusunun da çığ gibi büyümesi anlamına geliyor. Eskiden iş yapabilmek için hevesle beklenen tatil ve düğün sezonları, okulların açılması, bayramlar bile esnafın düze çıkmasını maalesef sağlayamıyor. Ekonomiyle ilgili kötü göstergelere sürekli olarak pandemiyi bahane eden iktidarın, artık kötü ekonomi politikalarına uyduracağı bir kılıf kalmadı. Toplumun tüm kesimleri gibi esnaflar için de gerekli önlemler alınmadığı takdirde toplu iflaslardaki artış katlanarak devam edecektir."

2023 Yılında 111 Bin 576 Esnaf Kepenk Kapattı
Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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