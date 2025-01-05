2024, Filistinli Gazeteciler İçin En Kötü Yıl

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Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in 2024 yılında Filistinli gazetecileri doğrudan ve sistematik olarak hedef almaya devam ettiğini belirterek 2024 yılını "Filistin ve uluslararası gazetecilik tarihindeki en kötü yıl" olarak niteledi.

AA muhabirine konuşan Müdür Sevabite, İsrail'in saldırılarıyla gerçeklerin üstünü kapatmayı ve Filistin halkının maruz kaldığı zulmü ve haksızlıkların haberleştirilmesini engellemeyi amaçladığını söyledi.

"İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırıma başlamasıyla 2024 yılı Filistin basın tarihinde olduğu gibi dünyada da en kötü yıl oldu." diyen Sevabite, 2024 yılının gazetecilik ve medya sektörü için büyük ve ciddi zorluklarla dolu, Filistinli gazeteciler için ise acı ve zorlu bir yıl olduğunu ifade etti.

İsrail'in basın özgürlüğünü kısıtlamayı ve gerçekleri hedef almayı amaçladığını kaydeden Sevabite, bu nedenle kasıtlı şekilde Gazze Şeridi'ndeki gazeteci ve medya çalışanlarını öldürdüğünü söyledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 3 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı aktarılmıştı.

"Gazeteciler kasıtlı olarak hedef alınıyor"

Sevabite, "İsrail saldırılarını sivilleri hedef almakla sınırlamıyor, bunun yanında suçlarını ve gerçekleri dünyadan gizlemek amacıyla doğrudan gazetecilere odaklanıyor." dedi.

Medya Ofisi Müdürü, 2024 yılındaki saldırılarda birçok medya ve yayın merkezinin tamamen yıkılmasının yanı sıra olayları haberleştiren gazetecilerin de doğrudan bombalamaya maruz bırakıldığına ve gazetecilere saldırılarda önemli bir artışa tanık olunduğuna dikkati çekti.

Sevabite şöyle devam etti:

"Filistinli gazeteciler, kasıtlı bombalama sonucu meslektaşlarını ve ailelerini kaybetmeleri, ölüm tehdidi ve ciddi teknik ekipman sıkıntısı altında çalışmalarına devam etmeleri gibi daha önce tanık olmadıkları acı gerçeklerle karşı karşıya kaldı.

Filistinli gazeteciler, tehlikelere ve zorluklara rağmen işgal karşısında efsanevi bir metanet sergileyerek, Filistin halkının acılarını tüm dünyaya aktarmayı başardılar."

Sevabite, "Filistinli gazetecilerin fedakarlıkları sayesinde dünyanın artık kurbanın Filistin halkı, celladın ise İsrail işgali olduğunu anlaması, Filistin meselesine küresel bakış açısını değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteciler trajik durum içerisinde

Gazze'deki gazetecilerin mevcut koşullarını trajik olarak tanımlayan Sevabite, Gazze'nin çeşitli bölgelerine "İsrail'in aralıksız bombardımanı nedeniyle saha güvenliğinin sağlanamamasından dolayı gazetecilerin son derece zor ve tehlikeli koşullarda çalıştığına" işaret etti.

Sevabite, "Gazeteciler olayları aktarırken doğrudan tehditlerle karşı karşıya kalıyor ve İsrail kuşatması nedeniyle ciddi teknik ekipman sıkıntısı çekiyor, bunun yanı sıra meslektaşlarının ve aile üyelerinin kaybından kaynaklanan büyük psikolojik baskı da var." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkili ayrıca, İsrail'in Filistinli gazetecileri baskı altında tutmanın yanında yabancı gazetecilerin de bölgeye girişini engellediğini söyledi.

Uluslararası toplum İsrail ihlallerini durdurmakta başarısız oldu

İsrail'in ihlallerine ilişkin küresel tutumla ilgili konuşan Sevabite, İsrail'in Filistin basınına karşı suçlarını sürdürmek için uluslararası toplumun sessizliğinden yararlandığına dikkati çekti.

Sevabite, "Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail işgalini ihlallerden sorumlu tutmakta fena halde başarısız oldu, bu da işgali daha fazla suç işlemeye teşvik etti." diye konuştu.

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecileri ve medya çalışanlarını kasıtlı olarak hedef alması ve öldürmesi, uluslararası hukuku ve basın özgürlüğünü hiçe sayması, döktüğü kan ve vahşetin boyutunu yansıtıyor." diyen Sevabite, İsrail'in işlediği suçların, uluslararası insancıl hukukun ve silahlı çatışma zamanlarında gazetecileri koruyan Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Filistinli yetkili, İsrail'in "uluslararası şüpheli sessizlik" ortamında tüm yasa ve anlaşmaları görmezden geldiğine dikkati çekti.

Sevabite, uluslararası insan hakları ve gazetecilik kurumlarına, Filistinli gazetecilere karşı işlenen suçları durdurmak için derhal harekete geçme ve İsrail işgalini işlediği suçlardan sorumlu tutma çağrısında bulundu.

Filistinli gazetecilere çifte standart uygulanıyor

Medya Ofisi Müdürü Sevabite, uluslararası basın kuruluşlarının birçoğunun konu Filistinli gazeteciler olduğunda uyguladığı çifte standartları eleştirdi.

"Birçok Batılı medya kuruluşunun hala İsrail'in yanlış söylemini benimsediğini ve Gazze'de işlenen suçlarla ilgili gerçekleri ve olguları tahrif etmeye çalıştığını" belirten Sevabite, "Batı'nın diğer bölgelerdeki basın özgürlüğü konusundaki dayanışması, Filistinli gazetecilere sağlanan ürkek destekle kıyaslanamaz, maruz kaldıkları ciddi ve ölümcül ihlallerin boyutuyla orantılı değil." görüşünü dile getirdi.

"Filistin medyası ve dünyanın dört bir yanına yayılmış aktivistler aracılığıyla bu anlatıyı kırmayı başardık ve Filistin gerçeğinin gizlenemeyeceğini kanıtladık." ifadelerini kullanan Sevabite, "ABD Başkanı Joe Biden gibi Filistin'le ilgili gerçekleri sorgulamaya çalışan siyasi isimlerin bile, şehitlerin isimleri ve şehitlik detaylarıyla ilgili doğru istatistikler sunulduğunda geri adım atmak zorunda kaldığını ve bu durumun onlar için büyük bir utanç kaynağı olduğunu" söyledi.

Sevabite, Batı medyasının bağımsız olmadığını, önyargılı olduğunu ve birçoğunun yalan söylediğini savunarak uluslararası basın kuruluşlarının Filistin ve İsrail konusunda daha cesur olması gerektiğini kaydetti.

Yeni yıldan beklentiler

Yeni yılda Filistinli gazetecileri korumaya yönelik ciddi hamlelere tanık olmayı umduğunu dile getiren Sevabite, dünya halklarının Filistinlilerin maruz kaldığı durumlara yönelik farkındalığının artmasını dilediğini ifade etti.

Sevabite konuşmasında Gazze'deki soykırımın dünyanın siyaset ve medya açısından tutumunu İsrail aleyhine değiştirmesi, İsrail'le uyumlu çalışan hükümetler üzerindeki halk baskılarının artması temennisinde bulundu.

Medya Ofisi Müdürü Sevabite, Filistinli gazetecilerin ölümcül risklere rağmen gerçekleri aktarma konusundaki profesyonel rollerini sürdüreceğini vurgulayarak, gazetecileri korumak ve İsrail tarafından hedef alınmalarını durdurmak için uluslararası çabaları birleştirmenin önemini vurguladı.

Sevabite sözlerini, "Filistin medyası İsrail işgalini ve işlediği suçları ifşa etmeyi başardı, Filistinlilerin acılarını tüm dünyaya aktaran gerçeğin sesi olmaya devam edecek." şeklinde tamamladı.