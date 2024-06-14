2024 G7 Zirvesi İtalya'da Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 13 Haziran 2024

1. ANONS (İngilizce): PENG ZHUO, Xinhua muhabiri

2. G7 zirvesinden çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): PENG ZHUO, Xinhua muhabiri:

"2024 G7 Zirvesi, Perşembe günü İtalya'nın güneyindeki Apulia bölgesinde başladı. Üç gün sürecek olan zirve, küresel çatışmalar ve Küresel Güney ile ilişkilere odaklanacak. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna ve Ortadoğu'daki krizler ve Küresel Güney ile ilişkiler bulunuyor. Öte yandan oturumlarda yapay zeka uygulamaları, Afrika sorunları ve iklim değişikliği gibi konular da masaya yatırılacak."

Bu yılki G7 dönem başkanlığını İtalya yürütüyor. G7 liderlerinin yanı sıra ondan fazla ülke lideri ve uluslararası örgütler konferansa davet edildi.

Zirvenin düzenlendiği yere yakın birçok noktada ise G7 karşıtı protestolar gerçekleşiyor.

Açılış gününde, zirvenin yapılacağı yere 60 kilometre uzaklıktaki Brindisi kentinde protestocular Filistin bayrakları ve sloganlar içeren pankartlar açtı. Göstericiler G7'yi çevrenin korunması, sosyal adalet ve barışın korunması konularında olumlu bir rol oynamamakla eleştirdi.

G7 Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İtalya'nın Fasano kentinden bildiriyor.(XHTV)