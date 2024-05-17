ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2024 TR-YÖS/1 sınavı yarın yapılacak - Son Dakika
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ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2024 TR-YÖS/1 sınavı yarın yapılacak

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2024 TR-YÖS/1 sınavı yarın yapılacak

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2024 TR-YÖS/1 sınavı yarın gerçekleştirilecek. Sınav, yurt içinde 17 ilde ve yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülkede toplam 60 sınav merkezinde uygulanacak. 23 bin 999 adayın katılacağı sınavda Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde 80 soru sorulacak. Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve 2 yıl boyunca geçerli olacak.

17.05.2024 16:27
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) yarın yapılacak.

Yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülke olmak üzere 60 sınav merkezinde uygulanacak sınava 23 bin 999 aday katılacak.

Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 soru sorulacak.

Yurt içi ve yurt dışında emniyet görevlisi dahil sınav için 3 bin 793 kişi görev yapacak.

Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak.

Kaynak: AA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2024 TR-YÖS/1 sınavı yarın yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2024 TR-YÖS/1 sınavı yarın yapılacak - Son Dakika
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