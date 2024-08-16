2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu Sınavları 18 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu Sınavları 18 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavları, 18 Ağustos Pazar günü yapılacak. 2024-TUS sınavı 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavı ise sadece Ankara'da uygulanacak. Sınavlar iki aşamada gerçekleştirilecek ve toplamda 8 bin 69 görevli yer alacak. Sınav sonuçları 12 Eylül'de açıklanacak.

16.08.2024 10:50
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024- STS Tıp Doktorluğu) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem ise sadece Ankara'da uygulanacak.

İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, ikinci aşaması ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi sınavı için 1097 salon, 77 bina kullanılacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi sınavı için ise 1096 salon, 77 bina kullanılacak.

2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin iki aşaması ise toplam 6 bina, 83 salonda yapılacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınavların sonuçları, 12 Eylül'de açıklanacak.

254 aday sınav ücretinden muaf tutuldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 31 bin 692 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 31 bin 651 adayın katılacağını bildirdi.

İki aşamada gerçekleştirilecek 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavına ise toplam 1612 adayın katılacağını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavlarda toplam 8 bin 69 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması için 1025 emniyet mensubu sınavlarda görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diliyorum. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 254 aday bu haktan yararlandı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu Sınavları 18 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu Sınavları 18 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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