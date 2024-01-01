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2024'ün ilk bebeği Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi - Son Dakika
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2024'ün ilk bebeği Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi

Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı Muhammed-Nuran Eltürk çiftinin ikinci çocuğu Mahmut Useyid, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği olarak dünyaya geldi. Baba Eltürk, Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek, 2024 yılının hepimize hayırlı olmasını diledi.

01.01.2024 - 01:41,  Güncelleme: 01:43
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KAHRAMANMARAŞ'ta 2024'ün ilk bebeği, Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı Muhammed-Nuran Eltürk çiftinin ikinci çocuğu Mahmut Useyid oldu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda yeni yılın ilk bebekleri Mahmut Useyid Eltürk, saat 00.00'da dünyaya geldi. 3 kilo 300 gram doğan bebeği kapıda baba Muhammed Eltürk karşıladı. 1 yaşında Hatice isminde kızdan sonra erkek çocuğu sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirten baba Eltürk, 'Allah'a şükürler olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için. Çok mutluyum bu saate denk geldiği için. İnşallah 2024 yılı hepimize, Türkiye'ye hayırlı bir sene olur inşallah' dedi. Hastane Müdürü Fulya Debgici de çiftçi tebrik etti. (DHA)

2024\'ün ilk bebeği Kahramanmaraş\'ta dünyaya geldi
Kaynak: DHA
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