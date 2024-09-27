2024 Yazında Seyahat Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024 Yazında Seyahat Artışı

2024 Yazında Seyahat Artışı

BİLET Dükkanı, 2024 yazında uçak biletlerinin %12, otel rezervasyonlarının %45 arttığını açıkladı.

27.09.2024 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİLET Dükkanı, Dünya Turizm Günü'nde 2024 yazına ilişkin kendi verilerini açıkladı. Bu verilere göre, bir önceki yıla göre uçak biletlerinde yüzde 12 artış kaydedilirken otel rezervasyonlarında ise yüzde 45 artış oldu.

Bilet Dükkanı Dünya Turizm Günü dolayısıyla kendi verilerini paylaştı. Bu verilere göre 2024 yaz sezonunda bir önceki yıla göre uçak biletlerinde yüzde 12, otobüs biletlerinde yüzde 15, otel rezervasyonlarında ise yüzde 45 artış kaydedildi.

'2024 YAZINDA AİLESİYLE SEYAHAT EDENLERİN ORANI YÜZDE 10 OLDU'

2024 yazında seyahat edenlerin yüzde 70'i tek başına seyahat etmeyi tercih ederken, yüzde 20'si çift olarak seyahat etmeyi tercih etti. Aileleriyle seyahat edenlerin oranı ise yüzde 10 oldu. En çok uçak bileti araması yapılan destinasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon oldu.

Kaynak: DHA

Dünya Turizm Günü, İstanbul, Trabzon, Antalya, Ekonomi, Ankara, Güncel, Ulaşım, Turizm, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Yazında Seyahat Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:33:04. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 Yazında Seyahat Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement