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2024 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli Olarak İstihdam Edilecek Personel Sayısı Belirlendi - Son Dakika
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2024 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli Olarak İstihdam Edilecek Personel Sayısı Belirlendi

Cumhurbaşkanı kararıyla, 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi. Bu kapsamda, 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

2024 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli Olarak İstihdam Edilecek Personel Sayısı Belirlendi
27.12.2023 - 02:16,
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Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Kaynak: AA
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