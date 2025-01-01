2024 Yılında Yüksek Hızlı Trenlerde 279 Milyon Yolcu Seyahat Etti

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılında yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistem projelerinden 279 milyon 426 bin 382 vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile TCDD Taşımacılık tarafından açıklanan 2024 yılı yolcu verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2024 yılında YHT, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistem projelerinden 279 milyon 426 bin 382 vatandaşın yararlandığını belirterek, "2024 yılında YHT'ler ile seyahat eden yolcu sayısı 12 milyon 463 bin 297'ye ulaştı. Bu yıl bölgesel ve ana hat trenlerimizi ise toplam 10 milyon 721 bin 613 yolcu kullandı. 1 yılda 256 milyon 241 bin 472 vatandaş kent içi raylı sistem hatlarından faydalandı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen başta Marmaray olmak üzere Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "İstanbul'un iki yakasını demir yolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, Gebze- Halkalı arasında, yılın tamamında 218 milyon 886 bin 16 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 3 milyon 159 bin 496, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını da 9 milyon 659 bin 688 vatandaşımız kullandı. Halkalı- Bahçeşehir hattı ile beraber İstanbul'daki hatlarımızı 231 milyon 808 bin 773 kişi kullandı" açıklamasında bulundu.

'BAŞKENTRAY 24 MİLYON 432 BİN 699 YOLCUYA HİZMET VERDİ'

Bakan Uraloğlu, Ankara'da şehrin merkezinden geçen Başkentray'ın yolcu verilerine ilişkin, "YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile yıl boyunca 24 milyon 432 bin 699 yolcuya hizmet verdik" ifadelerini kullandı.

Yüksek hızlı trenlerle, Türkiye'ye ulaşımda çağ atlattıklarını ifade eden Uraloğlu, her yolcuyu memnun bir şekilde ulaştırma hedefiyle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak müşteri memnuniyeti araştırması yapıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, 2024 yılı memnuniyet araştırmasını değerlendirerek, "Müşteri memnuniyetimiz 4,09/5 gibi yüksek bir skora ulaştı. YHT'lerle seyahat eden yolcularımızın yüzde 88,2'si YHT'lerden memnun olduğunu, yüzde 93,9'u YHT ile seyahati tavsiye ettiğini ve yüzde 95,9'u ise YHT ile yeniden seyahat etmeyi planladığını ifade etti. Yolcularımıza en iyiyi sunma hedefimiz doğrultusunda yolcu memnuniyetini yüzde 100'e çıkarmak için tüm ekip çalışmaya devam ediyoruz" dedi.