2024 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Kadın Adaylar Üniversitelere Daha Yüksek Oranda Yerleşti

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), 2024 YKS yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından sonuçlara ilişkin sayısal bilgiler de paylaşıldı. Devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarındaki doluluk oranının yüzde 98,8 olduğu görüldü. Kadın adaylar, erkeklere göre daha yüksek oranda üniversitelere yerleşti.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim temelli programların kontenjanlarının tamamen dolduğunu, boş kontenjanın kalmadığını bildirdi.

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarla birlikte programların kontenjanlarına ilişkin sayısal verilerde ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM'nin açıkladığı YKS yerleştirme sonuçlarına göre, toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldı. Devlet üniversitelerinde yükseköğretim programlarına tahsis edilen 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'si doldu. Devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarında doluluk oranı yüzde 98,8'i bulmuş oldu. Vakıf üniversitelerinde genel kontenjanların doluluk oranının ise yüzde 91,14 olduğu görüldü.

Her 4 adaydan biri ilk tercihine yerleşti

2024 YKS sonuçlarına göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 aday tercihte bulundu ve toplam 987 bin 388 aday yerleştirildi. Tercih yapan her dört adaydan biri ilk tercihine yerleşirken, tercih yapan adayların yüzde 49,35 ilk üç tercihinden birisine yerleşti.

Kadınların üniversiteye yerleşme oranları erkekleri geçti

YKS yerleştirme verilerine göre, kadın adaylar erkek adaylara oranla daha yüksek bir oranda üniversiteyi kazandı. Yerleştirme puanı hesaplanan kadın aday sayısı 1 milyon 462 bin 782 iken, erkek adayların sayısı 1 milyon 292 bin 519 olarak kaydedildi. Yerleştirmeye başvuran adaylar arasında ise 886 bin 885 kadın aday ve 783 bin 320 erkek aday yer aldı. Üniversite sonuçlarında yerleşen aday sayılarında da kadınların oransal üstünlüğü devam etti, 542 bin 589 kadın aday bir programa yerleşirken, erkek adaylar arasında bu sayının 444 bin 799'da kaldı. Üniversitelere yerleşen kadın öğrencilerin oranı toplam yerleşenlerin yüzde 55'ini oluştururken, erkek adaylar yüzde 45'lik bir paya sahip oldu.

YÖK Başkanı Özvar: "Çağın dönüşen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yeni programlar açmaya devam ediyoruz"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim temelli programların kontenjanlarının tamamen dolduğunu, boş kontenjanın kalmadığını söyledi. Özvar, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme, yapay zeka ve büyük veri gibi stratejik alanlarda Türkiye genelinde toplam 73 yeni program açtık. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı doldu. Öğrencilerimiz bu programlara yoğun ilgi gösterdi ve kontenjanlar, ek tercihlere gerek kalmadan tamamen doldu. Tek bir boş kontenjanın kalmaması, öğrencilerin yapay zekaya olan ilgisini gösterirken bu yöndeki adımlarımızın ne kadar yerinde olduğunu ortaya koydu. Çağın dönüşen ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve istihdama yönelik olarak yeni programlar açmaya devam ediyoruz."

Meslek yüksekokullarına olan ilginin giderek arttığını vurgulayan Özvar, şunları ifade etti:

"Devlet üniversitelerinin örgün önlisans programlarının 278 bin 261 olan genel kontenjanının tamamı doldu. Özellikle istihdam odaklı eğitimlerde öne çıkan bu programlara olan ilgi dikkat çekici. Öğrencilerimiz geleceği okumakta oldukça becerikliler. Başta siber güvenlik ve çağın yeni mesleklerine yönelik olarak açtığımız meslek yüksekokullarının gençlerimize önemli kariyer fırsatları sunacağına inancımız tam. Bu programlar, bilgi ve teknoloji alanlarındaki hızlı değişime ayak uydurma ve ülkemizin küresel düzeyde rekabet edebilirliğini artırma hedeflerimize katkılar sunacaktır."