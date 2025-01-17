2025'in İlk e-YDS Sınavı Yarın - Son Dakika
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2025'in İlk e-YDS Sınavı Yarın

ÖSYM, 5.267 adayla yarın e-YDS 2025/1 sınavını gerçekleştirecek. Sınav İngilizce dilinde yapılacak.

17.01.2025 13:53
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yarın 2025'in ilk Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1) yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/1, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 47 e-Sınav salonunda düzenlenecek.

Sınav saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

"Yılın ilk sınavı İngilizce dilinde yapılacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 10 farklı yabancı dilde elektronik sınav yapıldığını belirterek, 2025 sınav takviminde 12 e-YDS'nin bulunduğunu aktardı.

Sınavların Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Yunanca dillerinde uygulanacağını kaydeden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk elektronik yabancı dil sınavı İngilizce dilinde yapılacak. Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınavda emniyet personeli dahil 323 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

Kaynak: AA

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