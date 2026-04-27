2025 Orman Yangınlarında 36 Kamu Görevlisine Soruşturma İzni Verilmedi

2025 yılında Eskişehir, Bursa, İzmir, Zonguldak ve Sakarya’da meydana gelen orman yangınlarında ihmali olduğu ileri sürülen 36 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmediği ortaya çıktı. Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından alındı. Dosyada orman bölge müdürleri ve yöneticiler de bulunuyor.

Özellikle Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisinin hayatını kaybettiği yangın dosyası dikkat çekiyor. İlk aşamada Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı vermiş, ancak kamuoyu tepkisi üzerine bu karar kaldırılmıştı. Yangında yaşamını yitiren orman işçisi Tolunay Kocaman’ın ailesi, yeterli eğitim ve ekipman olmadan görevlendirildiğini savunarak karara itiraz etti. Aile, ölü muayene tutanağı ve adli tıp raporunun, Kocaman’a yanmaz kıyafet verilmediğini gösterdiğini belirtti.

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, soruşturma izni verilmemesine tepki göstererek, “Yetersiz personel ve ekipmanla müdahale, deneyimsiz personel gönderilmesi, koruyucu ekipman verilmemesi gibi ciddi iddialar var. Sorumluların hesap vermesi şart” dedi.