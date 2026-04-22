2025 Seyahat Harcamaları %32,4 Arttı
2025 Seyahat Harcamaları %32,4 Arttı

2025 Seyahat Harcamaları %32,4 Arttı
22.04.2026 10:49
TÜİK 2025'te yurt içi seyahat harcamalarının 555 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılında yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamalarının önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 555 milyar 68 milyon 767 bin TL olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı Ekim-Aralık döneminden oluşan 4'üncü çeyrek hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; seyahat sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 67 milyon 851 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 azalarak 476 milyon 307 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 7 gece oldu. 4'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azalarak 11 milyon 23 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 60 milyon 957 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,5 gece oldu.

SEYAHAT BAŞINA ORTALAMA HARCAMA 8 BİN 181 TL

2025 yılında yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 555 milyar 68 milyon 767 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 87,1'ini 483 milyar 696 milyon 988 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 12,9'unu ise 71 milyar 371 milyon 779 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 8 bin 181 TL oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,6 artarak 85 milyar 594 milyon 583 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 92,5'ini 79 milyar 134 milyon 51 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7,5'ini ise 6 milyar 460 milyon 532 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7 bin 765 TL oldu.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 30,3 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,1 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 18,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde yeme ve içme harcamalarında yüzde 26,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 25,6 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 48,2'lik artış görüldü. 4'üncü çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya yüzde 32,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 26,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 13,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 23,2, ulaştırma harcamalarında yüzde 25 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 43,1'lik artış görüldü.

SEYAHATE ÇIKIŞ AMAÇLARI

2025 yılında 'yakınları ziyaret' amacı ile yapılan seyahatler yüzde 57,7 ile ilk sırada yer aldı. Yıllık olarak seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 34,4 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 3,5 ile 'sağlık' amacıyla yapılan seyahatler yer aldı. Seyahate çıkış amaçları çeyreklik olarak incelendiğinde ise yüzde 61,8 ile 'yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 4,9 ile 'sağlık' amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

KONAKLAMA TÜRLERİ

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 313 milyon 72 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş veya akraba evinde' kaldı. İkinci sırada 81 milyon 86 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 47 milyon 236 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. 4'üncü çeyrekte, seyahate çıkanlar 44 milyon 285 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş veya akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 856 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 6 milyon 185 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Seyahat Harcamaları %32,4 Arttı - Son Dakika

SON DAKİKA: 2025 Seyahat Harcamaları %32,4 Arttı - Son Dakika
