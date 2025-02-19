2025'te Lojistik İhracatı 48 Milyar Dolar Hedefleniyor

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Ticaret Bakanlığı, geçen yıl 38,9 milyar dolar olan lojistik ve taşımacılık sektörünün hizmet ihracatının bu yıl sonunda 48 milyar dolara çıkarılmasını hedefliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, lojistik ve taşımacılık sektörünün, dış ticaretin gelişiminde önemli rol oynadığına işaret edildi.

Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü konumunu ileriye taşımak için ulaştırma ve lojistik alanındaki yatırımların artırıldığı belirtilen açıklamada, "Ülkemizden geçen stratejik taşıma koridorlarında lojistik hizmetlerini birleştirerek ölçek ekonomilerini büyütmeyi, intermodal taşımacılığı destekleyecek aktarma merkezleri oluşturmayı ve küresel ölçekte lojistik ağlar kurarak tedarik zincirlerini güçlendirmeyi planlamaktayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yurt dışında lojistik dağıtım ağlarının kurulmasıyla büyük pazarlara erişimin artırılmasının hedeflendiği aktarılarak, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel ticaretin merkezinde yer alma vizyonunu da hayata geçirmek için Bakanlığın çalışmalarına titizlikle devam ettiği bildirildi.

Lojistik ve taşımacılık sektörünün, 100 milyar dolar pazar büyüklüğüyle küresel lojistik ihracatından yüzde 2,5 pay aldığına ve dünyada 11. sırada bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, sektörün hem hizmet ihracatının lokomotifi hem de dış ticaretin en önemli bileşeni olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sektörün, hizmet ihracatının büyük bölümünü oluşturduğu vurgulanarak, "Sektörün bu payının her yıl daha da artırması hedefleniyor. Türkiye'nin, 2024'te 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatının 38,9 milyar doları, lojistik ve taşımacılık sektörünün çalışmalarıyla gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ulaştırma ve lojistik alanında 21 markanın Bakanlık desteklerinden faydalandığına, bunlardan 9'unun Markalaşma, 12'sinin Turquality programlarından yararlandığına işaret edilen açıklamada, bu destekler kapsamında en yüksek ödemenin lojistik ve taşımacılık sektörüne yapıldığı bildirildi.

Ulaştırma ve lojistik alanına 2024'te 1 milyar lira destek

Açıklamada, geçen yıl Almanya ve Polonya'daki önemli fuarlara milli katılım organizasyonları gerçekleştirildiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"2024'te lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik destek mevzuatı kapsamında 133 uluslararası yurt dışı etkinliğe bireysel katılım desteği verilmiştir. Bireysel katılım desteği kapsamında lojistik sektörüne 25 milyon lira kaynak aktarıldı. Bakanlık olarak destek mekanizmalarıyla 2024'te ulaştırma ve lojistik alanına 1 milyar lira sağlanmıştır. Lojistik ve taşımacılık sektöründe gerçekleşen küresel gelişmeler ile uluslararası taşımacılık trendleri yakinen takip ve analiz edilerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak stratejiler geliştirilmekte, özel sektörün bu gelişmeler sonucunda karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmekte, mevzuat ve politika önerileri hazırlamaktadır."

Sektörün ihracat hedeflerine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmelerin ülkemizin ekonomik gücüne ve dünya ticaretindeki konumuna sağladığı katkı göz önünde bulundurularak, 2024'te 38,9 milyar dolar olarak gerçekleşen sektörün hizmet ihracatının, 2025'te 48 milyar dolara, 2028 yılında da 78 milyar dolara ulaşmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için sektör paydaşlarıyla birlikte her zaman olduğu gibi işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."