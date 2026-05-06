2025\'teki Trafik Kazalarında 6 Bin Ölü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kara yolu ağında 2025 yılında meydana gelen 1 milyon 549 bin 574 trafik kazasında, 6 bin 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TÜİK, 2025 yılına ilişkin kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kara yolu ağında 2025 yılında toplam 1 milyon 549 bin 574 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 261 bin 253'i sadece maddi hasarlı, 288 bin 321'i ise ölümlü-yaralanmalı trafik kazası olarak meydana geldi. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 86,5'i yerleşim yeri içinde, yüzde 13,5'i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

ÖLÜ SAYISI YÜZDE 5 AZALDI

Türkiye'de 2025 yılında meydana gelen 288 bin 321 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 541 kişi kaza yerinde, 3 bin 494 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Kara yolu trafik kazalarında 2025 yılında günde ortalama 789,9 ölümlü yaralanmalı kaza, 16,5 ölüm ve 1106 yaralanma meydana geldi. Türkiye'de 2025 yılında 2024 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 7,4, toplam kaza sayısı yüzde 7,3, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 8, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 7,1 ve yaralı sayısı yüzde 4,9 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 5 azaldı.

EN FAZLA TRAFİK KAZASI ÖLÜMÜ ANKARA'DA

Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2024 yılında 31,3 milyon iken 2025 yılında 33,6 milyona yükseldi. Kara yolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2024 yılında 6 bin 351 iken 2025 yılında 6 bin 35 oldu. Böylece 100 bin motorlu kara taşıtı başına düşen trafik kazası ölü sayısı 2024 yılında 20,3 iken 2025 yılında 18,0'a geriledi. Türkiye'de kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından katedilen toplam kilometre, verinin mevcut olduğu en son yıl olan 2024 yılı için 382 milyar taşıt-kilometre olarak hesaplandı. Buna göre, 2024 yılında motorlu kara taşıtları tarafından katedilen 1 milyar kilometre başına trafik kazalarında 15,7 ölüm ve 1055 yaralanma olduğu hesaplandı. İl düzeyinde en fazla ölü sayısı 290 ölüm ile Ankara'da en fazla yaralı sayısı 47 bin 717 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölü sayısı 5 ölü ile Ardahan'da en az yaralı sayısı ise 294 yaralı ile yine Ardahan'da gerçekleşti.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 57,2'Sİ YERLEŞİM YERİ İÇİNDE

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 288 bin 321 ölümlü-yaralanmalı kazanın 249 bin 273'ü yerleşim yeri içinde 39 bin 48'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin yüzde 57,2'si, yaralanmaların yüzde 82'si yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin yüzde 42,8'i, yaralanmaların ise yüzde 18'i yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu. Kara yolu ağında 2025 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 50,7'si sürücü, yüzde 29,3'ü yolcu, yüzde 20'si ise yaya. Yaralanan kişilerin ise yüzde 55,6'sı sürücü, yüzde 33,9'u yolcu, yüzde 10,5'i ise yaya. Kara yolu trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,8'inin erkek, yüzde 22,2'sinin kadın, yaralananların ise yüzde 70'inin erkek, yüzde 30'unun kadın olduğu görüldü.

TRAFİK KAZALARINDA 1334 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Taşıt cinslerine göre ölen sürücü ve yolcu sayılarına bakıldığında, 2025 yılında 1334 motosiklet sürücüsü ve 191 motosiklet yolcusu öldü. Otomobillerde ise bin 2 otomobil sürücüsü ve 1063 otomobil yolcusu öldü. İncinebilir yol kullanıcıları olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2025 yılındaki ölü sayısı 2 bin 680, yaralı sayısı ise 183 bin 840 olarak gerçekleşti. 2025 yılındaki trafik kazalarında gerçekleşen toplam ölümlerin yüzde 44,4'ü, toplam yaralananların ise yüzde 45,5'i incinebilir yol kullanıcılarından oluştu. Yayalar 1205 ölü sayısı ile incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 2 bin 680 ölümün yüzde 45'ini oluşturdu. Motosiklet sürücüleri 1334 ölü sayısı ile kazalardaki toplam ölümlerin yüzde 22,1'ini, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölü sayısının ise yüzde 49,8'ini oluşturdu. Yayalar 42 bin 540 yaralı sayısı ile incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 183 bin 840 yaralının yüzde 23,1'ini oluşturdu. Motosiklet sürücüleri ise 130 bin 578 yaralı ile kazalardaki toplam yaralı sayısının yüzde 32,3'ünü, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki yaralı sayısının ise yüzde 71'ini oluşturdu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASINA 484 BİN 683 TAŞIT KARIŞTI

Ölümler yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin yüzde 9,9'unu, 18-24 yaş grubu yüzde16,2'sini, 25-64 yaş grubu yüzde 52'sini, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 21,8'ini oluşturdu. Yaralanmalar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam yaralı sayısının yüzde 18,8'ini, 18-24 yaş grubu yüzde 17,5'ini, 25-64 yaş grubu yüzde 55,5'ini, 65 yaş ve üzeri kişiler ise yüzde 8,2'sini oluşturdu. Kara yolu ağında 2025 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 484 bin 683 taşıtın yüzde 45,2'si otomobil, yüzde 31,3'ü motosiklet, yüzde 12,5'i kamyonet, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 1,9'u bisiklet, yüzde 1,8'i çekici, yüzde 1,5'i otobüs, yüzde 1,5'i kamyon, yüzde 0,6'sı elektrikli skuter, yüzde 0,6'sı traktör ve yüzde 0,4'ü ise özel amaçlı, iş makinesi, ambulans, tramvay, tren, at arabası taşıtlarından oluştu. Taşıt türü bilinmeyenlerin oranı ise yüzde 0,9 oldu.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 50,1'İ TEK ARAÇLI KAZALARDA OLUŞTU

Kazaya karışan taşıt sayısına göre kazaların sonuçları değerlendirildiğinde, ölümlerin yüzde 50,1'i tek araçlı, yüzde 43'ü iki araçlı ve yüzde 6,9'u çok araçlı kazalarda gerçekleşti. Yaralanmaların ise yüzde 55'i iki araçlı, yüzde 37,4'ü tek araçlı ve yüzde 7,6'sı çok araçlı kazalarda gerçekleşti. Ölümlü-yaralanmalı kazaların yüzde 54,3'ü iki araçlı, yüzde 39,6'sı tek araçlı ve yüzde 6,1'i çok araçlı kazalardan oluştu. Türkiye'de 2025 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 345 bin 489 kusura bakıldığında kusurların yüzde 90,6'sının sürücü, yüzde 7,7'sinin yaya, yüzde 0,8'inin taşıt, yüzde 0,6'sının yolcu ve yüzde 0,3'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü. Kusurlar alt başlıklara göre incelendiğinde 'Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak' kusuru toplam 345 bin 489 kusurun 114 bin 636 adedini oluşturdu ve en sık görülen kusur oldu. 'Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak' 52 bin 974 kusur ile 2025 yılında en sık görülen ikinci kusur olurken, 'Arkadan çarpmak' 29 bin 735 kusur ile 2025 yılında en sık görülen üçüncü kusur oldu.

ÖLÜMLÜ-YARALANMALI KAZALARIN YÜZDE 65'İ GÜNDÜZ OLDU

Kara yolu ağında 2025 yılında meydana gelen 288 bin 321 ölümlü-yaralanmalı kazanın yüzde 65'i gündüz, yüzde 33,1'i gece ve yüzde 1,9'u alacakaranlıkta oldu. 2025 yılında ağustos ayı yüzde 10,4 pay ile en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay olurken, şubat ayı yüzde 5,7 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar yüzde 15,1 pay ile en fazla cuma günleri ve yüzde 13,6 pay ile en az pazar günleri gerçekleşti. Ölümler kazanın oluş şekline göre incelendiğinde, en fazla ölümün birinci sırada 1190 ölüm ile yayaya çarpma, 1171 ölüm ile yoldan çıkma, 1124 ölüm ile yandan çarpma şeklindeki kazalar sonucunda meydana geldiği görüldü.