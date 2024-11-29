2025 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2025 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi

2025 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda Kabul Edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

29.11.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de Komisyonda kabul edildi.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından konuşan CHP Komisyon Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, "CHP olarak sıklıkla bütçe hakkını dile getirdik. TBMM'nin bütçe hakkını usulü ve özü itibarıyla hukuka uygun biçimde kullanmasının önemini vurguladık. Bu çerçevede Plan ve Bütçe Komsiyonu'nun daha etkin olmasını ve bütçe ödenekleri konusunda da inisiyatif kullanabilmesinin yolunun açılmasının gerekli olduğunu belirttik" dedi.

DEM Parti Saruhan Oluç da komisyon sürecinde emek veren herkese teşekkür ederek; "Zaman zaman gerilimli tartışmalar olsa da birbirimizi anladık zannediyorum katılmamakla birlikte. Tabii ki başka koşullarda bu bütçe görüşmelerini yapmak isterdik. Daha demokratik, katılımcı ve müzakerelerde gerçekten sonuç alabilecek şekilde sürdürmek isterdik ama sonuçta görüşlerimizi açıklamakla yetiniyoruz. Daha demokratik bir ortamda tartışmak isterdik. Maalesef kayyum atamalarıyla her hafta bütçe tartışmalarında başka konularda konuşmak zorunda kaldık. Umarız yürütme bu demokrasi ayıbından bir an evvel uzaklaşmak için adımlar atmayı düşünür" diye konuştu.

İYİ Parti Komisyon Sözcüsü Erhan Usta ise komisyon görüşmelerine yaz döneminden itibaren çalışmaya başladıklarını belirterek, "Keşke burada ufak tefek de olsa bir şeylerin üzerinde mutabık kalabilsek de değiştirebilseydik" dedi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "39 günlük komisyon sürecinin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçe hazırlık sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için şükranlarımı sunarken, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik adımlara Cumhur İttifakı çatısı altında destek veren siyasi partilere ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi iletirim" dedi. Yılmaz, komisyon üyelerine teşekkür ederek bütçenin hayırlı olmasını diledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ise şöyle konuştu:

"39 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim 81 oturumda yaklaşık 235 saat mesai yapılmıştır. 267 milletvekilimizin toplam 1330 söz talebi karşılandı. Başka bir deyişle Meclis'teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'i bu müzakerelere doğrudan katılarak katkıda bulundu. Bütçe sürecini demokratik bir müzakere ortamında katılımcı bir şekilde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2025 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 23:15:22. #1.11#
SON DAKİKA: 2025 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.