2025 YKS tercih ekranı erişime açıldı. - Son Dakika
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2025 YKS tercih ekranı erişime açıldı.

2025 YKS tercih ekranı erişime açıldı.
01.08.2025 16:02
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2025 YKS tercih ekranı erişime açıldı.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi resmen başladı ve tercih ekranı adayların erişimine açıldı.

TERCİH EKRANI ERİŞİME AÇILDI

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 2 milyondan fazla adayın başvurduğu YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar şimdi de hayallerine erişebilmek için tercih yapmaya hazırlanıyor. Bugün itibarıyla başlayan tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Tercih işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesi "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

TERCİH EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tercih sürecinin başladığını duyurdu. Ersoy paylaşımında, "Kıymetli adaylar, 2025-YKS tercih işlemleri süreci bugün itibariyle başladı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

2025 YKS tercih ekranı erişime açıldı

2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

YKS kapsamında hazırlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde ÖSYM'nin resmi internet adresinde ön bilgilendirme amacıyla yayımlandı.

Yayımlanan tercih kılavuzu; üniversite ve bölüm bazında kontenjan bilgileri, 2024 yılına ait taban puanlar, başarı sıralamaları, öğrenim süreleri ve özel koşulları kapsıyor. YÖKATLAS üzerinden taban puanlar ve başarı sıralamaları ışığında yapılacak tercihler öncesi adayların dikkatle inceleme yapması gerekiyor.

İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

KILAVUZA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN.

TERCİHLERDE TABAN PUANLARI ESAS ALINACAK

Adaylar üniversite tercihlerini yaparken, ilgili programların taban puanlarını göz önünde bulunduracak. Taban puan, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar arasında en düşük puanı ifade ederken, tavan puan ise en yüksek puanı gösterir.

2025 YKS'ye ait taban puanlar, yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Ancak adaylar, tercih döneminde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak.

TERCİH SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

YKS tercih döneminde adayların; tercihlerini belirtilen tarihler arasında yapmaları, tercih listesini onayladıktan sonra mutlaka kontrol etmeleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi takip etmeleri gerekiyor.

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Son Dakika Güncel 2025 YKS tercih ekranı erişime açıldı. - Son Dakika

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