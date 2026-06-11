2026 Ankara Zirvesi İçin Hazırlık Toplantısı - Son Dakika
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2026 Ankara Zirvesi İçin Hazırlık Toplantısı

2026 Ankara Zirvesi İçin Hazırlık Toplantısı
11.06.2026 23:21
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NATO Zirvesi öncesi düzenlenen toplantıda Türkiye'nin NATO'ya katkıları ve güvenlik konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) işbirliğiyle "2026 Ankara Zirvesi'ne Giden Yol: Avrupa-Atlantik Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da yapılacağı anımsatıldı.

Zirve öncesinde İletişim Başkanlığınca Avrupa'daki çeşitli müttefik ülke başkentlerinde etkinliklerin düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Etkinlikler kapsamında, Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung işbirliğiyle '2026 Ankara Zirvesi'ne Giden Yol: Avrupa-Atlantik Güvenliğinin Geleceğini Şekillendirmek' başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü ile KAS Genel Sekreteri Dr. Mark Speich tarafından açış konuşmaları gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası meselelere dair değerlendirmeler yapıldı. Toplantının moderatörlüğünü ise KAS Orta Doğu Direktörü Thomas Volk yaptı.

Konrad-Adenauer-Stiftung yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda farklı kurumlardan siyasetçiler, bürokratlar ve uzmanlar katılım göstererek NATO'nun geleceği ve Türkiye-NATO ilişkilerine yönelik görüşlerini paylaştılar."

Toplantıda, dünya genelindeki çatışmalar ve istikrarsızlık ortamı nedeniyle Ankara'daki NATO Zirvesi'nin, üyeler arasındaki birlik ve dayanışmayı pekiştirecek hayati bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildiğine yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplantıda Türkiye-Almanya iş birliğinin savunma sanayii başta olmak üzere farklı alanlarda geliştirilmesinin taşıdığı öneme değinildi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'da tırmanan krizlerin uluslararası sistemde oluşturduğu belirsizlik ortamına değinilerek, NATO'nun üye ülkeler için sunduğu güvenlik kalkanının her zamankinden daha kritik bir rol oynadığı belirtildi.

Ayrıca, Türkiye'nin NATO'ya bakış açısının da masaya yatırıldığı toplantıda, ülkenin İttifak'a katıldığı günden bu yana sağladığı askeri ve siyasi katkılar ile üstlendiği stratejik misyonlar değerlendirildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2026 Ankara Zirvesi İçin Hazırlık Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Olcay Başak Özdemir Olcay Başak Özdemir:
    güzel bir gelişme olmuş, Almanya ile işbirliği yapılması ve savunma sanayiine önem verilmesi doğru bir adım. Komşu ülkelere baktığında Türkiye'nin bu tür uluslararası platformlardaki rolü oldukça önemli görünüyor 0 0 Yanıtla
  • Deram Özçelik Deram Özçelik:
    iyi de bu zirveler için masraf ne kadar oluyor böyle uluslararası toplantılar pahalıya mal olur devlet bütçesinden çıkıyor sonunda vergi mükellefleri ödüyor bu tür hazırlıklar için kesin bir çerçeve olmalı 0 0 Yanıtla
  • Derviş Yaman Derviş Yaman:
    çocuklarımız için güvenlik çok önemli tabii de bu toplantılar sadece konuşmakla bitmez ya yapılması gereken şeyler var! gençlerimizin geleceği için somut adımlar atılması lazım bunu görmek istiyorum 0 0 Yanıtla
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