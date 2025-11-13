2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda... CHP'li Açıkel: Ak Parti'nin Kara Düzeni Ekrem İmamoğlu'nun Modelinden Rahatsız Olmuştur

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmasında "15,5 milyon yurttaşımızın ve partimizin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adı zikredildiğinde, Sayın Bakan'ın ne kadar rahatsız olduğunu gördük. Çünkü gençliğin umudu, bugün haksız ve hukuksuz bir şekilde; gençler için politika üreten, barınma sorununu çözen, gençlik ofisleri ve dijital ofisler açan kadrolarımızla birlikte Silivri zindanlarındadır. Sayın Ekrem İmamoğlu, gençliğe yalnızca sosyal destek değil, katılım ve üretim alanı açan bir anlayışın temsilcisidir. AK Parti'nin kara düzeni Ekrem İmamoğlu'nun modelinden rahatsız olmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en derin ve çok katmanlı gençlik krizini yaşıyor. Gençler, mutsuz, umutsuz ve çıkışsız hissediyor. Bu durum, AKP iktidarının yanlış politikalarının bir sonucudur" dedi.

Açıkel, 11 Kasım'da Gürcistan hava sahasında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakta şehit olan askerleri ve Kocaeli Dilovası'ndaki fabrika yangınında yaşamını yitiren genç işçileri anarak konuşmasına başladı.

Türkiye'nin, gençlik politikalarında derin bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Açıkel, "23 yıllık AK Parti iktidarının inşa ettiği kara düzenin, kara dönemin sonunda Türkiye'de; hakem ve sporcuların bahisten, gençliğin spekülasyondan para kazandığı bir dönemde; doktor ve hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki bebeklerden, avukat ve hukukçuların yargı borsasından, Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'un üst yöneticilerinin ise çürümeden ve yozlaşmadan medet umduğu, buna dahil olduğu bir sisteme tanıklık etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Gençlerin giderek artan biçimde yurt dışına gitmek istediğini belirten Açıkel, TÜİK verilerine göre, son iki yılda yaklaşık 450 bin vatandaşın yurt dışına göç ettiğini, göç edenlerin yarısının 34 yaş altındaki gençler olduğunu söyledi.

"Türkiye, gençlerden oluşan mafyatik organizasyonları ihraç eden bir ülke haline geldi"

Açıkel, 15–34 yaş grubundaki 26 milyon gencin 6 milyon 700 bininin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu belirterek, "Avrupa'da bu oran yüzde 12 iken, Türkiye'de yüzde 27. Gençlerimiz ev genci haline geldi" ifadesini kullandı. Gençlerin giderek artan biçimde suça sürüklendiğine dikkat çeken Açıkel, "Türkiye, gençlerden oluşan mafyatik organizasyonları ihraç eden bir ülke haline geldi" dedi. Açıkel, Global Organized Crime Index 2025 raporuna göre Türkiye'nin 193 ülke arasında 10., Avrupa'da ise 1. sırada olduğunu belirterek, "Bu tablo bireysel ahlakın değil, çürümüş bir siyasal düzenin sonucudur" değerlendirmesini yaptı.

"KYK yurtları kışlaya döndü; 2,7 milyon öğrenci barınamıyor"

KYK yurtlarının kapasitesinin örgün öğretimdeki öğrenci sayısına oranla yetersiz olduğunu vurgulayan Açıkel, "3 milyon 700 bin üniversite öğrencisine karşılık KYK yurtları yalnızca 1 milyon kişiye barınma imkanı sağlıyor. Kalan 2 milyon 700 bin genç barınma krizine itilmiş durumda" dedi. Açıkel, "Zehirlenme vakaları, hijyen ve güvenlik sorunları, kötü beslenme koşulları bir gençlik sağlığı krizine dönüşmüş durumda. Genç öğrenciler, kalabalık odalarda yetersiz altyapı ve beslenme sorunlarıyla boğuşmaktadır" diye konuştu.

"Bütçe gençlik politikası değil, temel ihtiyaç bütçesi"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 300 milyar 302 milyon TL'lik 2026 bütçesinin yüksek görünmesine karşın nitelikli politika üretmekten uzak olduğunu belirten Açıkel, "Bu bütçe, yalnızca barınma ve burs hizmetlerine sıkışmış, nitelikli bir gençlik ve spor politikası içermeyen bir bütçedir" dedi. Açıkel, madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve sanal bahis gibi sorunların yaygınlaştığını belirterek, "Bakanlığın bu kadar ciddi bir tabloya rağmen en düşük ödeneği 'Bağımlılıkla Mücadele Programı'na ayırması (59 milyon TL), gençliğin acil sorunlarına yabancılaşmanın göstergesidir" diye konuştu.

"İmamoğlu gençliği özgürleştiren bir vizyonun temsilcisidir"

Açıkel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gençlik ve spor politikalarına değinerek, "İBB'de göreve geldiğimizde tek bir yurt yoktu. Bugün tüm engellemelere rağmen 16 öğrenci yurdu binlerce gencimize güvenli barınma imkanı sağlıyor. Gençlik ofisleri, spor merkezleri, burs desteği ve genç kütüphaneleriyle örnek bir kent politikası oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

"İktidar, Ekrem İmamoğlu'nu cezalandırmaya çalışırken aslında gençleri özgürleştiren bir yerel yönetim vizyonunu cezalandırıyor" diyen Açıkel, CHP iktidarında 81 ilde "Cumhuriyet Yurtları"nın kurulacağını söyledi.

"İmamoğlu, gençliğe yalnızca sosyal destek değil, katılım ve üretim alanı açan bir anlayışın temsilcisidir"

Fethi Açıkel, "15,5 milyon yurttaşımızın ve partimizin cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adı zikredildiğinde, Sayın Bakan'ın ne kadar rahatsız olduğunu gördük. Çünkü gençliğin umudu, bugün haksız ve hukuksuz bir şekilde; gençler için politika üreten, barınma sorununu çözen, gençlik ofisleri ve dijital ofisler açan kadrolarımızla birlikte Silivri zindanlarındadır. Sayın Ekrem İmamoğlu, gençliğe yalnızca sosyal destek değil, katılım ve üretim alanı açan bir anlayışın temsilcisidir. AK Parti'nin kara düzeni Ekrem İmamoğlu'nun modelinden rahatsız olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

"Gençliğe ayrı bir bakanlık mutlaka verilmesi gerekiyor"

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ise "Türkiye'nin en can yakıcı sorunlarını çözmekle görevli Bakanlığın bütçesini konuşmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız" diyerek, hem gençlik hem spor alanındaki sorunların birkaç dakikada anlatılamayacak kadar derin olduğunu ifade etti. Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, "Gençliğe ayrı bir bakanlık mutlaka verilmesi gerekiyor" dedi.

Bütçenin gençlerin ve gençlik örgütlerinin katılımı olmadan hazırlandığını belirten Güneşhan, "Bu bütçe, gençlerin ihtiyaçlarını görmeyen, sorunlarına çözüm üretmeyen bir bütçedir" dedi. "Bugün Türkiye'de gençliğin en büyük sorunlarının başında uyuşturucu madde kullanımı gelmektedir" diyen Güneşhan, bu sorunun ortaokul seviyesine kadar düştüğünü vurguladı.

Güneşhan, "2026 yılında 500 bin gence bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Bakanlığın bu eğitimler için ayırdığı pay 59 milyon 494 bin liradır. Yani eğitim alacak genç başına 118 lira düşüyor. Bu, gençlerimizin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

İsmet Güneşhan, yükseköğretim hizmetlerine ayrılan payın en yüksek oran olduğunu belirterek, KYK yurtlarındaki sorunlara da dikkat çekti. Güneşhan, "Öğrencilerimiz beslenme, hijyen, güvenlik, ulaşım, kalabalık odalar, asansör arızaları gibi birçok sorunla karşı karşıya. Öğrencilere verilen burslar ve krediler de son derece yetersiz" ifadelerini kullandı.