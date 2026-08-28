2026 CIFTIS Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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2026 CIFTIS Hazırlıkları Tamamlandı

2026 CIFTIS Hazırlıkları Tamamlandı
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Çin'in 2026 Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, 9-13 Eylül'de Beijing'de gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenecek 2026 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong'un cuma günü yaptığı açıklamaya göre 9-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar, 90'dan fazla ülke ve uluslararası kuruluşun yanı sıra 1.800'den fazla şirketten katılımcıyı bir araya getirecek. Yan, katılımcıların nitelikli hizmetlerini sergileyebileceği ve ticaretini yapabileceği etkinliğin, Çin pazarını daha iyi keşfetmelerine de olanak sağlayacağını söyledi.

Yurtdışına açılmak isteyen Çinli şirketlere profesyonel destek sağlayacak yeni alanların da fuarda ilk kez tanıtılacağını ifade eden Yan, etkinliğin daha fazla nitelikli Çin hizmetinin küresel pazara girmesine yardımcı olacağını belirtti.

Çin'in hizmet ticaretinde büyük veri, bulut bilişim ve yapay zeka uygulamalarında ilerleme kaydettiğini ifade eden Yan, 2026 CIFTIS'in finansal teknoloji, dijital ve akıllı sağlık hizmetleri ile enerji tasarrufu ve çevre koruma gibi alanlardaki son gelişmelere odaklanacağını söyledi.

Bakan, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) taslağında yer alan temel görevlerden birinin ticaret ve yatırım iş birliğinin kalitesini artırmak olduğunu belirtti. Söz konusu görevin, mal ve hizmet ticaretine eşit önem verilirken ithalat ve ihracatın daha iyi koordine edilmesi için çalışmayı içerdiğini de sözlerine ekledi.

Bakanlığın verilerine göre Çin'in hizmet ticareti bu yılın ilk yarısında güçlü performans sergiledi. Söz konusu dönemde toplam hizmet ithalat ve ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artışla 3,8 trilyon yuana (yaklaşık 560,4 milyar ABD doları) ulaştı. Özellikle hizmet ihracatı yüzde 17,6 artarak dış ticaret büyümesinin temel itici güçlerinden biri oldu.

Yan, "Yılın tamamına bakıldığında, Çin'in hizmet ticareti genel olarak olumlu seyrini sürdürecek ve hizmet ihracatı güçlü bir büyüme ivmesi gösterecek" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Eylül, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 CIFTIS Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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