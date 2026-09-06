2026-KPSS Lisans sınavının ilk oturumu 1,7 milyon adayla başladı - Son Dakika
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2026-KPSS Lisans sınavının ilk oturumu 1,7 milyon adayla başladı

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ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. Türkiye genelinde 145 sınav merkezinde uygulanan oturuma 1 milyon 708 bin 329 aday katılıyor, adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesinde de adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için erken saatlerde sınav binalarına gitti, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Bazı adaylar, kapıların kapanmasına kısa bir süre kala koşarak binaya giriş yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026-KPSS Lisans sınavının ilk oturumu 1,7 milyon adayla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2026-KPSS Lisans sınavının ilk oturumu 1,7 milyon adayla başladı - Son Dakika
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