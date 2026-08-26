2026 MEB AGS Puan Hesaplaması Güncelleniyor - Son Dakika
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2026 MEB AGS Puan Hesaplaması Güncelleniyor

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ÖSYM, 2026 AGS puan hesaplamalarını güncelleyerek yeni ağırlıkları uygulayacak.

'PUAN HESAPLAMA İŞLEMLERİ GÜNCELLENECEK'

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel, ÖSYM, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2026 MEB AGS Puan Hesaplaması Güncelleniyor - Son Dakika

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