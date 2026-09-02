2026 Ortadoğu Enerji Fuarı BAE'nin Dubai kentinde kapılarını açtı
2026 Ortadoğu Enerji Fuarı salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Enerji sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren fuar, bölgedeki enerji iş birliklerine ev sahipliği yapacak.
DUBAİ, 2 Eylül (Xinhua) -- 2026 Ortadoğu Enerji Fuarı salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
Kaynak: Xinhua
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