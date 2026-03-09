2028 Seçimlerinde Erdoğan Vurgusu - Son Dakika
2028 Seçimlerinde Erdoğan Vurgusu

09.03.2026 03:44
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

AK Parti Bartın İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen sahur programında konuşan Büyükgümüş, programa katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Özellikle bölgenin ve dünyanın önemli bir zaman diliminin içerisinden geçtiğini ve bu kritik dönemde AK Parti'nin teşkilatları olarak üstlenilen sorumlulukların, alınan görevlerin her zamankinden daha kritik bir anlama sahip olduğunu ifade eden Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Partimiz kurulduğu ilk günden itibaren vesayetle, Türkiye'nin üzerine oyun kuranlarla, birliğimizi, beraberliğimizi hedef almaya çalışanlarla içerde ve dışarda çok büyük cesaret gerektiren bir mücadele ortaya koyduk. Emek emek, gayret gayret bugünlere gelen mücadelemizle 'Büyük ve güçlü Türkiye ideali' diyerek ifade ettiğimiz yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa etmek için çok önemli bir zemin oluşturduk. Her verdiğimiz mücadele, ortaya koyduğumuz her emek küresel anlamda insanlığa karşı kumpaslar kuran bu zalim düzenin bizzat kendisiyle bizim muhatap olmamızı sağladı. Bu çok önemli bir başarı. Bizim hareketimiz, bizim mücadelemiz Türkiye'deki vesayetin taşeronlarıyla mücadele verirken, bir bir onları ortadan kaldırdıktan sonra bugün gerçekten lig atlamış ve doğrudan doğruya küresel oyun kuruculularıyla muhatap olduğumuz bir tablodur."

Birlik ve beraberliği sağlayarak çok daha keskin bir istikamette ve yüksek bir iradeyle yollarına devam edeceklerini belirten Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinde atılan adımların stratejik önemine dikkati çekerek, "Bizden önce yüzde 20'lerde olan yerlilik oranımızı yüzde 80'lere çıkardık. Elhamdülillah, insansız hava araçları teknolojisinde bugün sadece kendi ihtiyaçlarımızı üretmiyoruz, bütün dünyaya barışın, adaletin, kardeşliğin elini uzatıyoruz." dedi.

Büyükgümüş, geldikleri noktayı yeterli görmediklerini, daha ulaşacakları hedefleri olduğunu vurgulayarak, savunma sanayisindeki gelişmeler ve güçlü iradeyle Türkiye'nin daha caydırıcı bir noktaya erişeceğini söyledi.

Muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisine düşman değiliz, rakibiz. Milletimize hizmet noktasında daha iyisini söyleyelim, daha iyisini yapalım, burada rekabet edelim. Bu mücadeleden de yine milletimiz en yüksek menfaati elde etsin. Biz siyaseti böyle ele alıyoruz. Ama geldiğimiz noktada pusulasını kaybetmiş, gündemine hakim olmayan, siyaseten ne söylediğinden, niçin söylediğinden, kimin söylediğinden haberi olmayan maalesef muhalefetle karşı karşıyayız."

Büyükgümüş, siyasetin sonuç üretme sanatı olduğunu belirterek, "İnşallah, Allah'ın izniyle 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz. Buna sadece ülkemizin değil, insanlığın, tüm dünya mazlumlarının ihtiyacı olduğu şuuruyla çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

