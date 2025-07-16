21 Sanığa Ekonomik Ayrımcılık Suçlaması

Kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturmada, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 21 sanık hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da arasında olduğu 21 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, sanıkların yaptıkları paylaşımlarda 2 Nisan'da tüm işletmelerin kapatılmasına, ticari faaliyetlerin durdurulmasına, Türkiye genelinde boykot yapılmasına yönelik çağrılar yaparak, kişilerin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme kastıyla hareket ettiklerinin sabit olduğu ifade edildi.

"Türkiye ekonomisinin sekteye uğramasını amaçladılar"

Sanıkların, siyasi ve sosyal sebeplere dayanarak Türkiye ekonomisinin sekteye uğramasını amaçladıklarının değerlendirildiği, bu bakımdan nefret amacıyla hareket ettiklerine yönelik kanaat uyandığı kaydedilen iddianamede, "nefret ve ayrımcılık" suçunu işlediklerine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

İddianamede, sanıkların tüm tüketimin durdurulmasına, boykot yapılmasına, tüm işletmelerin kapatılmasına yönelik paylaşımlarıyla, halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettikleri, paylaşımların halk arasında, yazılı görsel ve sosyal medyada gündem oluşturduğu, bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Üzümoğlu: "Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum basalım mı?"

Sanık oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'na ait cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede, Üzümoğlu'nun çok sayıda katılımcının bulunduğu "Oyuncular Sendikası" isimli WhatsApp grubunda "Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum basalım mı?", "Seti Durduralım", "1.Beykoz 2. Reşadiye'deymiş", "Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için" şeklinde mesajlar yazdığı, bu mesajların TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisindeki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaşıldığı belirtildi.

İddianamede, sanıklar Cem Yiğit Üzümoğlu, Deniz Bulutsuz, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan hakkında "kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme" ve "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 2'şer yıl 6'şar aydan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.