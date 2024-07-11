22. Kromatografi Kongresi Erzurum'da başladı

Güncel

Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğinde Erzurum'da düzenlenen "22. Kromatografi Kongresi" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan kongrenin açılışı Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda yapıldı.

Türkiye'nin önde gelen bilim insanları, akademisyenler ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen kongre, kromatografi alanında yapılan en son araştırmaların ve gelişmelerin paylaşılmasına olanak sağlayacak.

Hacettepe Üniversitesi ile Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) de iş birliğiyle 11-13 Temmuz'da düzenlenen kongrede, dünya ve Türkiye çapında kromatografi alanındaki çalışmalarıyla deneyim kazanmış ve bu alanda uzmanlaşmış konuşmacılar, özel sektörde yer alan analistler ve dünyaca ünlü kromatografi cihazları, kromatografi sarf malzemelerinin marka temsilcileri, alanda deneyimli ve yeni deneyim kazanmakta olan akademisyenler deneyimlerini paylaşma ve iş birliği yapma imkanları bulacak.

Alandaki yeni yöntemler ve teknolojiler tartışılacak

Kongre kapsamında, kromatografi alanında uzmanlaşmış bilim insanlarının katılımıyla çeşitli bilimsel oturumlar ve çalıştaylar düzenlenecek. Bu oturumlarda, kromatografinin teorik ve uygulamalı yönleri ele alınarak, yeni yöntemler ve teknolojiler tartışılacak.

Genç araştırmacılar için özel oturumlar ve sunumlarda alana yönelik farklı bakış açıları oluşmasına olanak tanıyacak kongreyle genç bilim insanları, kendi çalışmalarını tanıtma ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken, açılışta yaptığı konuşmada, bilimsel araştırmaların önemli olduğunu belirtti.

Üniversiteler arasındaki iş birliğinin Türkiye'nin bilimsel gelişimine büyük katkılar sağlayacağına dikkati çeken Bayrakçeken, "Atatürk Üniversitesi olarak, böylesine önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Bilim insanlarımızın bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları, bilim dünyasına yeni ufuklar açacaktır. Araştırma Üniversitesi olarak ülke yükseköğretimine hizmetini sürdüren Atatürk Üniversitesi, birçok alana yönelik önemli adımlar attı, bu kongre de bu görüş doğrultusunda gerçekleşti. Kongrede elde edilecek verilerin alana ışık tutacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.